Bu belirtiler varsa çocuğunuz obezite tehlikesinde! Bir şeyler izlerken...

Son dönemde bahçede ya da sokakta geçirilen aktif vaktin yerini televizyon, bilgisayar, telefon ya da tablet ile geçirilen hareketsiz saatler aldığından çocukluk döneminde obeziteyle daha sık karşılaşılıyor. Yapılan araştırmalara göre 2-5 yaş aralığı çocukların %10'u, 6-11 yaş aralığı çocukların ise %20'si obez. Peki, çocuğunuzun obez olduğunu nasıl anlarsınız? Yanıtı yazımızda...

OBEZİTE NASIL ANLAŞILIR?

Obezitenin klinik olarak tanımlanabilmesi için vücut kitle endeksine bakılır. Kilo/boy oranının karesi bize vücut kitle endeksini verir.

Erişkin bir kişide vücut kitle endeksi 25'in üzerindeyse aşırı kilolu, 30'un üzerindeyse obez olarak tanımlanır.

Çocuklarda ise vücut kitle endeksi persentil eğrileri kullanılır. Bu değer >85 ise aşırı kilolu, >90 ise obez olarak sınıflandırılır.

Obezite yalnızca görünümde bozukluğa değil, ilerleyen yaşlarda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların gelişmesine neden olur.

OBEZİTE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sık acıkma, doymama ve bunların sonucunda aşırı kilo artışı obezitenin belirtilerindendir.

Normalde vücutta kilo artışı olduğu durumda salgılanan leptin hormonuyla tokluk hissi artar ve kişinin aşırı kalori alımı sınırlandırılır. Ancak günümüzde sağlıksız beslenme, hareketsizlik ya da genetik ve hormonal sebeplerle bu işleyiş bozularak aşırı kilo alımı gerçekleşebiliyor.

OBEZİTENİN SEBEPLERİ NELERDİR?