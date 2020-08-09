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Bu belirtiler varsa çocuğunuz obezite tehlikesinde! Bir şeyler izlerken...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

Vücuda alınan kalori miktarı harcanandan fazla olduğunda vücut bu enerjiyi daha sonra kullanabilmek için yağa dönüştürüp depolar. Dolayısıyla kilo alımı gerçekleşir. Obezite de vücuttaki yağ miktarının fazla olması durumu olarak tanımlanabilir. Çocukluk döneminde büyüme ve gelişim için ihtiyaç duyulandan fazla kalori alımı obeziteye neden olur.

Bu belirtiler varsa çocuğunuz obezite tehlikesinde! Bir şeyler izlerken...

Son dönemde bahçede ya da sokakta geçirilen aktif vaktin yerini televizyon, bilgisayar, telefon ya da tablet ile geçirilen hareketsiz saatler aldığından çocukluk döneminde obeziteyle daha sık karşılaşılıyor. Yapılan araştırmalara göre 2-5 yaş aralığı çocukların %10'u, 6-11 yaş aralığı çocukların ise %20'si obez. Peki, çocuğunuzun obez olduğunu nasıl anlarsınız? Yanıtı yazımızda...

OBEZİTE NASIL ANLAŞILIR?

Obezitenin klinik olarak tanımlanabilmesi için vücut kitle endeksine bakılır. Kilo/boy oranının karesi bize vücut kitle endeksini verir.

  • Erişkin bir kişide vücut kitle endeksi 25'in üzerindeyse aşırı kilolu, 30'un üzerindeyse obez olarak tanımlanır.

  • Çocuklarda ise vücut kitle endeksi persentil eğrileri kullanılır. Bu değer >85 ise aşırı kilolu, >90 ise obez olarak sınıflandırılır.

Obezite yalnızca görünümde bozukluğa değil, ilerleyen yaşlarda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların gelişmesine neden olur.

OBEZİTE BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Sık acıkma, doymama ve bunların sonucunda aşırı kilo artışı obezitenin belirtilerindendir.

  • Normalde vücutta kilo artışı olduğu durumda salgılanan leptin hormonuyla tokluk hissi artar ve kişinin aşırı kalori alımı sınırlandırılır. Ancak günümüzde sağlıksız beslenme, hareketsizlik ya da genetik ve hormonal sebeplerle bu işleyiş bozularak aşırı kilo alımı gerçekleşebiliyor.

OBEZİTENİN SEBEPLERİ NELERDİR?

  • Obezite oranının 4 saatten fazla televizyon izleyen çocuklarda 1 ya da daha az saat süreyle televizyon izleyenlere göre daha fazla olduğu bilinmektedir. Hareketsiz yaşam obeziteye sebep olabilir.

  • Obezite çevresel şartlarla ortaya çıkabildiği gibi genetik yatkınlık dolayısıyla da görülebilir. Anne ve babanın her ikisinin de obez olduğu durumda çocukların obez olma olasılığı %80, anne ya da babadan birinin obez olması durumunda %50, her iki ebeveynin de obez olmaması durumunda ise olasılık %9'dur.

  • Ayrıca kilo artışı hormonal bozukluklardan da kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle çocuğunuza çocuk doktoru tarafından obez teşhisi konulduysa altında yatan sebeplerin irdelenmesi gerekir. Eğer hormonal bir bozukluk yok ise diyetisyen eşliğinde bir diyet ve pedagog ile birlikte çocuğun normal kilosuna dönmesi sağlanabilir.

    • OBEZİTE NASIL ÖNLENEBİLİR?

    • Bir şey izlerken ya da oyun oynarken yenilen kalorili besinler, anne ve babanın örnek olmadığı beslenme alışkanlıkları çocuğun kilo almasını kolaylaştırır. Bu nedenle çocuklara erken yaşlarda beslenme alışkanlığı kazandırmak büyük önem taşımaktadır.

    • Çocukları erken yaşlarda şekerle tanıştırmamak da obeziteyi önleyebilecek kurallardan biri olarak görülebilir.

    • Annenin hamilelik döneminde sağlıklı beslenmesi ve aşırı kilo almaması, çocuğun da sağlıklı kiloda bulunmasını sağlayabilir. Ayrıca bebeğin anne sütü ile beslenmesi obeziteyi önleyici faktörlerden biri olarak görülmektedir.
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