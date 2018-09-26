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Bu belirtiler varsa dikkat: Akciğer kanseri işareti olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, en ölümcül kanserlerden biri olan akciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Dünyada hayati tehlikeye en fazla neden olan kanser türü olarak bilinen akciğer kanseri, vücutta meydana gelen küçük değişikliklerin önemsenmesiyle erken dönemde teşhis edilebiliyor.

Bu belirtiler akciğer kanseri işareti olabilir

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Belirtileri tanımak ve akciğer kanserinin en önemli nedeni olan sigaradan uzak durmak, hastalıkla mücadelede çok büyük bir rol oynuyor.
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Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor.
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Günümüzde kanser vakalarına bakıldığında kalın bağırsak, meme ve prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplamından daha fazla kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor.
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Dünyada her yıl 1.3 milyon kişi akciğer kanseri sebebiyle yaşamını kaybediyor. Akciğer kanserinde erken tanı önemlidir; çünkü akciğer kanseri sıklıkla kemik, karaciğer, beyin ve böbrek üstü bezlerine yayılım gösterir. Peki, hangi belirtilerle ortaya çıkar?
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1) Sürekli nefes darlığı, hırıltılı solunum
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2) Geçmeyen ve giderek kötüleşen öksürük 3) Kanlı balgam
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4) İştah kaybı ve zayıflama 5) Göğüs ağrısı
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6) Ses kısıklığı 7) Yutma güçlüğü
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Risk yaşla birlikte artıyor

Risk yaşla birlikte artıyor
Akciğerlerin her ikisinin ya da birinin dokusunda, anormal hücrelerin kontrolsüz büyümeleri ve çoğalması ile gelişen kötü huylu tümörler, akciğer kanseri tablosunu ortaya çıkarır. Akciğer kanserinde yaş önemli bir faktördür.
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Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Akciğer kanseri, 45 yaş altında nadiren ortaya çıkabilirken, genellikle 50-70 yaşlarında tanı konulur. Akciğer kanserinin kadınlarda görülme sıklığı ise giderek artar bir konumda...
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Sigarayı bırakın

Sigarayı bırakın
Önlenebilir bir hastalık olan akciğer kanserinden korunmak için öncelikle içiliyorsa sigara bırakılmalıdır. Sigarayı bırakmakla risk azalmaya başlar ve yaklaşık olarak 10 yıl sonra akciğer kanseri oluşma riski yaklaşık olarak yüzde 50 azalmış olur.
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Sigara içmemek ve sigara içilen ortamlardan uzak durmak akciğer kanserini önlemenin en basit yoludur. Akciğer kanseri vakalarının yüzde 85’i sigaradan kaynaklanır. Günde tüketilen 1 paket sigaranın, akciğer kanseri riskini 20 kat daha artırdığını unutmamakta fayda var.
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Doğru beslenmeye dikkat

Doğru beslenmeye dikkat
Akciğer kanseri konusunda yapılan birçok çalışma, günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketen kişilerde akciğer kanseri riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Akciğer kanseri riskini azaltan önlemler kadar kanser riskini artırabilen unsurlar da söz konusudur. Örneğin sigara içen kişilerin “A vitamini ve beta karoten” yönünden zengin gıdalar tüketmesinin riski artırdığı biliniyor.
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Erken evrede tedavi ediliyor

Erken evrede tedavi ediliyor
Akciğer kanserinin belirtileriyle karşılaşıldığında mutlaka doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı muayene, aile öyküsünün alınması ve uygun tetkiklerle tanı konulabilir. Akciğer kanseri erken evrelerde tespit edildiğinde başarıyla tedavi edilebiliyor.
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Akciğer kanserinde tedavi şekli; kanserin tipi, tümörün büyüklüğü, yerleşimi, yaygınlığı ve hastanın genel durumuna göre belirlenir. Günümüzde modern tedavi yöntemleri sayesinde hastaların yaşam kalitesi ve süresi artmış durumdadır.
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