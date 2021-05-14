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Bu belirtiler varsa dikkat! Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?

14.05.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, polen alerjisi, bahar alerjisi ve alerjik astım gibi rahatsızlıkların Covid-19 ile farklarını açıkladı. Oğuztürk, “Kişinin ağır bir şekilde öksürüğü varsa, hastanın baş ağrısı varsa, vücutta genel bir halsizlik, kırgınlık durumu söz konusu ise tat ve koku almada sorun varsa, ishali varsa ve bunlardan daha önemlisi ateş durumu var ise bu hastanın Covid-19 hastalığı açısından ciddi bir şekilde araştırılması ve PCR testinin yapılması gerekiyor” dedi.

Bu belirtiler varsa dikkat! Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, özellikle mayıs ayı ile beraber polenlerin daha fazla yayıldığı bir zaman diliminde, polen alerjisi, bahar alerjisi ve alerjik astım gibi rahatsızlıkların Covid-19 ile farklarını açıkladı. Bazı şikayetlerin benzer olması nedeniyle alerjik reaksiyonları olan, alerjisi nükseden vatandaşların ‘acaba Covid mi oldum’ şeklinde sorular ile kendilerine başvurduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, bu şikayetler ile kendilerine başvuran hastaların öykülerini dinledikten sonra gerekli tetkiklerin yanı sıra PCR testi yaparak kesin sonuca varıldığını söyledi. Prof. Dr. Oğuztürk özellikle alerjik rinitte, alerjik astımda ve polen alerjisi durumlarında ağır öksürük olmadığını, alerjik astım ve alerjik rinitte kişilerde ateş durumunun söz konusu olmadığının altını çizdi.

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“ACİL SERVİSİMİZE 'COVİD OLDUM MU?' DİYE GELİYORLAR”

Özellikle tam kapanma döneminde hastanelerin ana giriş kapısının acil servisler olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Hastanelerin ana giriş kapısı acil servisler. Bizim acil servise de özellikle Mayıs ayında havaların ısındığı şu günlerde polenlerin havada dolaşmasının pik yaptığı, en yüksek seviyeye ulaştığı şu günlerde bazı kişiler acil servisimize ‘bende bazı şikâyetler var acaba Covid oldum mu diye’ geliyorlar. Kişilerin bahar alerjisi (alerjik rinit), polen alerjisi hatta alerjik astım gibi şikâyetlerinin olması neticesinde biz onların öykülerini inceleyerek Covid olup olmadıkları konusunda onları tespit edecek tarzda bir yaklaşım sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“POLENLER HAVADA DOLAŞMAYA BAŞLADI”

Bahar alerjisi olarak bilinen alerjik rinitin, alerjik astımın ve polen alerjisinin bazı etkilerinin Covid-19 belirtileri ile benzer olduğunu ancak belirgin farkların da olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, “Şimdi polenler Mayıs ayında pik düzeye ulaşabilecek şekilde havada dolaşmaya başladılar ve bu anlamda alerjik rinit ve alerjik astım şikayetlerini oluşturabilecek bir sürece maalesef sebebiyet veriyorlar. Bu özelliklerdeki kişilerde bazı şikayetler oluyor. Eğer polen burun bölgesini etkileyecek bir durum oluşturmuşsa burun akıntısı, burunda kızarıklık, hapşırma ve benzeri şikayetler karşımıza çıkıyor. Gözde etkilenme olabiliyor. Gözde kızarıklık, sulanma ve benzeri şikayetler karşımıza çıkabiliyor. Polenler akciğere kadar da ilerleyebiliyorlar. Bir hışırtılı solunum da öksürük de bu anlamda bu hastalarda oluşabiliyor” şeklinde konuştu.

“ALERJİK ASTIM VE RİNİTTE ATEŞ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Kişide alerjik bir durum mu yoksa Covid-19 mu olduğunun kesin kararının PCR testi ile verildiğini belirten Oğuztürk, “Bu şikayetlerle gelen kişilerde bizim ilk sorguladığımız durum, buna benzer şikayetleriniz önceki yıllarda da var mıydı diye soruyoruz. Eğer önceki yıllarda da benzer şikayetleri varsa sonuç itibariyle polen alerjisi şeklindeki bir sürecin yeniden aktive olduğu düşünülebilir. Ama bu şikayetlere ek olarak veya bu şikayetlerden daha ağır bir şekilde öksürüğü varsa, hastanın baş ağrısı varsa, vücutta genel bir halsizlik, kırgınlık durumu söz konusu ise tat ve koku almada sorun varsa, ishali varsa ve bunlardan daha önemlisi ateş durumu var ise bu hastanın Covid-19 hastalığı açısından ciddi bir şekilde araştırılması ve PCR testinin yapılması gerekiyor. Hiçbir zaman alerjik rinitte, alerjik astımda ve polen alerjisi durumlarında bu şikayetler olmaz, öksürük ağır değildir. Artı alerjik astım ve alerjik rinitte kişilerde ateş durumu söz konusu değildir. Kişinin bu ayrımını yapması konusundaki desteğimizle ve PCR testiyle Covid-19 olup olmadığı ile ilgili kesin sonuca ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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