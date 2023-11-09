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Bu belirtiler varsa dikkat! Hastaların yüzde 55'i aynı durumu yaşıyor

09.11.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar, ciltte meydana gelen değişimlerin bazı hastalıkların habercisi olabileceğini vurguluyor. Diyabet de bu hastalıklardan biri. Tüm yaşamı etkisi altına alan diyabetin tedavisine erken başlamak gereklidir. İşte diyabet hastalarının yaşadığı o cilt problemleri...

Bu belirtiler varsa dikkat! Hastaların yüzde 55'i aynı durumu yaşıyor

Diyabet çağımızın tehlikeli hastalıkları arasındadır. Diyabet hastalarının yüzde 55'inin yaşadığı cilt problemlerine dikkat çeken uzmanlar, uyarıda bulundu.

01

ÇOK DAHA ZORLAYICI HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİYOR

Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki tip diyabet bulunuyor. Tip 1'e neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, tip 2 genellikle fazla kilolu veya hareketsiz olmakla bağlantılıdır, ancak genetiğin bir rolü olabilir. Tedavi edilmeyen diyabet çok daha zorlayıcı hastalıklara yol açabiliyor.

Bilinen diyabet belirtilerinin haricinde görülebilen ve daha az bilinen bir semptoma dikkat çeken uzmanlar uyarıda bulundu.

Cleveland Clinic'e göre diyabetle ilişkili dermopati, hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin potansiyel bir komplikasyonudur. Dermopati, vücudun herhangi bir yerinde bulunabilmesine rağmen genellikle kaval kemiğinde görülür. Ve pembe, kırmızı veya kahverengi olabilirler.

02

YARAYA BENZEYEBİLİRLER!

"Diyabetle ilişkili dermopati (genellikle 'incinme lekeleri' olarak adlandırılır), tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere diyabetle yaşayan insanları etkileyen oldukça yaygın bir cilt durumudur. Diyabete bağlı dermopati, cildinizde küçük, yuvarlak pembe, kırmızımsı veya kahverengi lekeler gibi görünür. Yara izi gibi görünebilirler ve girintili olabilirler.

"AĞRI YAPMAZ"

“Genellikle bir santimetre ila 2,5 santimetre boyutundalar. Yamalar zararsızdır ve kaşınmaz, sıvı sızmaz veya ağrıya neden olmaz.”

Yamaların diğer ayırt edici özellikleri şunları içerir:

  • Yuvarlak veya oval
  • Cildinize biraz girintili ve/veya biraz pullu
  • İki taraflı, yani aynı anda her iki bacağınızın veya her iki kolunuzun derisinde belirirler.
  • Yamalar aylarca görünebilir ve Amerikan Diyabet Derneği'ne göre genellikle yaşlılık lekeleriyle benzetilebilir

TRAVMA VE SOĞUK CİLTTE LEKELERE NEDEN OLABİLİR

Diyabetle ilişkili dermopatiye neyin neden olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, araştırmacılar bunun ciltte önceki travmadan kaynaklanabileceğine inanıyor. Bu, özellikle kronik yüksek kan şekerinin neden olduğu bir tür sinir hasarı olan nöropatisi olan kişilerde bir yaralanma veya aşırı soğuktan kaynaklanabilir.

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HASTALARIN YARISINDAN FAZLASINDA GÖRÜLÜYOR

Ayrıca yaşlılarda ve uzun süredir diyabet hastası olanlarda daha sık görülür. 2014 yılında British Journal of Diabetes and Vascular Disease'de yayınlanan bir makale , diyabetli hastaların yüzde 55'inde nasıl oluştuğunu detaylandırdı. "Diyabetik dermopati, diyabetli hastaların bacaklarında meydana gelen küçük, yuvarlak, kahverengi atrofik deri lezyonlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir" dedi.

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İşte diyabetin belirtileri:

  • Çok susamış hissetmek
  • Özellikle geceleri normalden daha sık idrara çıkma
  • Çok yorgun hissetmek
  • Kilo kaybı ve kas kütlesi kaybı
  • Penis veya vajina çevresinde kaşıntı veya sık sık pamukçuk atakları
  • Bulanık görüş

    Günün önemli manşetleri


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