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Bu belirtiler varsa dikkat! Sakın vakit kaybetmeyin, böbreklerinizde sorun olabilir

30.10.2023 08:49 | Son Güncelleme:
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Vücuttaki değişimlerin alarm niteliğinde olduğunu ifade eden uzmanlar, bu belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Toplumda sıklıkla görülen böbrek hastalıklarının belirtileri konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, bunların erken aşamalarda önemsiz sanılarak göz ardı edilebildiğini vurguladı.

Bu belirtiler varsa dikkat! Sakın vakit kaybetmeyin, böbreklerinizde sorun olabilir

Böbrekler kandaki atık ürünlerin temizlenmesini sağlar. Kronik böbrek hastalığı belirtileri denildiğinde akla gelen ilk şey sıklıkla idrara çıkmak ve susuzluk oluyor. Hastaların birçoğu kronik böbrek hastalığının diğer belirtilerini ya bilmiyor ya da göz ardı ediyor. Bu belirtiler varsa doktora görünün böbreklerinizde sorun olabilir.

BU 5 BELİRTİYE DİKKAT!

Uzmanlar böbrek rahatsızlıklarına ilişkin belirtileri sıralayıp bu durumlardan muzdarip olan kişilerin doktora görünmelerini vurguladı.

BÖBREK HASTALIKLARI

UYKU APNESİ SORUNU YAŞIYORSANIZ HAREKETE GEÇİN!

Böbrekler olması gerektiği şekilde filtre işlevini yerine getiremezse, idrarla atılması gereken zararlı maddeler (toksinler) kanda bulunmaya devam ederler. Bu da uyumayı oldukça zorlaştırır. Kronik böbrek hastalığı ile obezite arasında da bir bağlantı vardır ve uyku apnesi adı verilen sorun, kronik böbrek hastalarında genel nüfusa oranla daha sık görülür.

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CİLT KURULUĞU VE KAŞINTI

Sağlıklı böbrekler birçok önemli görev üstlenirler. Vücuttan atıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırırlar, kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardım ederler, kemiklerin güçlü kalmasını sağlarlar ve vücudun mineral dengesini korurlar. Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamazsa ortaya çıkan kuru ve kaşıntılı cilt sorunu, çoğu zaman kronik böbrek hastalığının eşlik ettiği mineral ve kemik hastalığının habercisi olabilir.

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KRONİKLEŞEN HALSİZLİK

Böbrek işlevlerindeki ciddi bir azalma, kanda zararlı madde (toksin) ve kirlilik oranını arttırır. Bu da kişilerde yorgunluk, zayıflık ve dikkat toplamada zorlanmaya neden olur. Böbrek hastalığının yol açtığı bir diğer sorun ise güçsüzlüğe ve yorgunluğa neden olan ve “anemi” adı verilen kansızlıktır.

AYAK BİLEKLERİNDE ŞİŞLİK!

Azalan böbrek işlevleri sodyum tutulumuna, dolayısıyla ayaklarınızın ve ayak bileklerinizin şişmesine neden olur. Eller ve ayak parmakları gibi uç organlardaki şişlikler, kalp hastalıklarının, karaciğer hastalıklarının ve kronik bacak damarı hastalıklarının belirtisi de olabilir.

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SIKLIKLA KRAMP GİRMESİ

Vücudun sıvı ve mineral (elektrolit) dengesizliği, böbreklerin işlev bozukluğunun bir sonucu olabilir. Örneğin düşük kalsiyum düzeyi ve iyi kontrol edilemeyen fosfor, kas kramplarının oluşmasına katkıda bulunabilir.

BU BELİRTİLERİ DE GÖZ ARDI ETMEYİN

Böbrek hastalarının muzdarip olduğu diğer yaygın belirtiler:

İdrar miktarının azalması,

Bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda vücuttaki fazla suyun böbrekler tarafından dışarı atılmamasından kaynaklanan şişme,

Açıklanamayan nefes darlığı,

Aşırı uyuşukluk veya yorgunluk,

Kalıcı mide bulantısı,

Akıl karışıklığı,

Göğüste ağrı veya basınç.

Günün önemli manşetleri


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