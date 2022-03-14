Bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün!

Kalp krizi, kalp atardamarlarında biriken yağların kan akışını engelleyip kalbe giden besinleri ve oksijeni kısıtlanmasından dolayı ortaya çıkıyor. Kalp krizinden ölenlerin sayısı dünyada ve ülkemizde oldukça fazla. Sabah’ın haberine göre Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kalp hastası olduğu tahmin ediliyor. Yılda yaklaşık 300 bin kişi ise kalp krizi geçiriyor. Bunların yaklaşık 100 bini, ölümle sonuçlanıyor. Bunları önlemek adına daha sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve düzenli olarak kalp doktoruna görünmek gerekiyor. Kalp krizini gerçekleşmeden önce bazı uyarı belirtileri gösteriyor. Bu belirtilere dikkat etmek kalp krizinin erken teşhis edilmesinde hayati önem taşıyor.

UYARI KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NEDİR?

• Gereksiz yere yorgun hissetmek

• Hazımsızlık

• Soğuk terleme ile birlikte bulantı, kusma

• Göğüste ağrılı bir yanma hissi

• Sırt, boyun, çene ve omuzlarınızda ağrı

• Göğüste sıkışma, basınç ve ağır

• Nefes darlığı

• Endişeli hissetmek

KALP KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

• Düzenli fiziksel aktivite

• Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak

• Kan basıncını düzenli seviyelerde tutmak

• Stresi yaşamınızdan uzak tutun

• Sağlıklı bir beslenme tarzı oluşturmak

• Kolesterol seviyelerini düşürmek



