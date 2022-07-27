Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun! Dikkat edilmesi gereken en yaygın kanser belirtileri

Kimse doktorlara gitmeyi sevmez, ancak vücudumuzda her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için en az yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek sağlığınız için çok önemli. Kanserde en önemli unsur erken teşhistir. Sıklıkla görülen kanser belirtilerinden birini bile yaşıyorsanız veya şüpheleniyorsanız en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KANSER BELİRTİLERİ

Bu yan etkiler, ciddi kronik hastalık gibi gerçek bir tıbbi sorunu veya vitamin eksikliği gibi daha basit bir nedeni gösterebilir. Her iki durumda da vücudunuzu dinlemeli ve kendinizi daha iyi hissetmek için çaba göstermelisiniz.

GEÇMEYEN AĞRI VE YARALAR

Çoğu zaman, çoğu insan geçmeyen ağrıları ve yaraları olduğunu fark eder. Ağız kanseri gibi kanser tüleri vücutta oluşan morluk, yara ve ağrıların kolayca iyileşmemesine neden olur.

NEDENSİZ KİLO KAYBI

Çoğu kanser türü, bireylerin diyetlerinde veya yaşam tarzlarında değişiklik yapmadan kilo vermesine neden olabilir. Bu hem yağsız kas kütlesini hem de yağ kütlesini içerir. Bu semptomlar akciğer, pankreas veya mide kanseri ile ilişkili olabilir.

SÜREKLİ YORGUN VE BİTKİN HİSSETMEK

Son zamanlarda hiç yorgunluk hissetmeden yaptığınız basit işlerin sizi yorduğunu fark ettiyseniz doktor randevusu almalısınız. Açıklanamayan yorgunluk ve halsizlikle birkaç kanser türünün belirtisi olma eğilimindedir. Nedenin kanserli olup olmadığını anlamak için kapsamlı muayene ve kontrollerden geçmeniz gerekebilir. En iyi senaryoda, magnezyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Her ihtimale karşı mutlaka doktorunuza danışınız.

İDRAR VE DIŞKILAMADA DEĞİŞİKLİK

Kolon veya rektum kanseri dışkı boyutu ve renginin değişmesine neden olabilir. Farklı belirtiler, dışkılama veya sulu ishalde zorluk içerir. Eğer prostat veya mesane malign büyümesi ise, o noktada, idrar yaparken keskin ağrılar hissedecek ve çişte kan göreceksiniz.

YUTMA VE YUTKUNMA GÜÇLÜĞÜ

Boyun ve baş hastalıklarının ayrıca belirgin yan etkileri vardır. Örneğin, hastalar yiyecek ve içecekleri yutmakta zorluk çekebilir. Ayrıca mide ekşimesinin kötü etkilerini yaşarlar. Mide hastalığı ve laringeal malign büyüme de benzer belirtilere sahiptir.

Reflü ile ilgili ciddi ve herhangi bir şeyi ekarte etmek için mutlaka doktorunuzla bir zaman ayarlamanız gerekir.



