Bu belirtilere dikkat! Baş dönmesi varsa Vertigo olabilirsiniz

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanları Op.Dr. Özlem Özer ve Op.Dr.Ferhat Kalkan, Vertigo hastalığını ve çeşitleri hakkında bilgi verdi.

Baş dönmesinin sebeplerini anlatan Özer, ”Göz kararması, halsizlik, kendini veya başını boşlukta hissetme gibi durumlar zaman zaman kişiler tarafından baş dönmesi olarak ifade edilebilir ancak bunlar baş dönmesi değildir. Bu gibi durumlara kan şekeri yüksekliği kadar düşüklüğü, kalp ritim bozuklukları gibi dahili sorunlar yanında aşırı stres, yorgunluk da neden olabilir. Baş dönmesinden yakınan bir hasta ile karşılaştığında, hekimin ilk yapması gereken, şikayetin gerçekten baş dönmesi olup olmadığını anlamaktır. İç kulak gerçek baş dönmelerinin çok büyük bir kısmından sorumlu olan organdır” dedi.

POZİSYONA BAĞLI BAŞ DÖNMESİ

Bazı baş ağrılarının farklı pozisyonlarda meydana geldiğini belirten Özer, “Baş dönmesinin en sık sebebidir. İç kulaktaki mikroskobik kristallerin bulundukları yerden koparak iç kulak sıvısı içinde yer değiştirip belli baş ve vücut pozisyonlarında ortaya çıkan, şiddetli ve genellikle bir dakika kadar süren baş dönmesi yaratmasıdır. Yataktan kalkarken veya yatağa yatarken, lavaboya yüz yıkamak için eğilince, ayakkabı bağlamak için yere eğilince, namaz kılarken sık görüldüğü pozisyonlardır. Beraberinde bulantı, kusma olabilir. Sebep olan pozisyon düzeltilir düzeltilmez baş dönmesi sona erer. Çoğu zaman bir dakikadan kısa sürelidir. Tedavisi yarım daire kanallarının içerisinde yer değiştirmiş olan kristallerin tekrar yerine oturtulmasına dayalı özel manevralardır. İlaç kullanımına gerek yoktur. Aynı kulakta sürekli olan ya da sık yineleyen, art arda yapılan düzeltici manevralara rağmen iyileşme sağlanamayan ve yakınmaların şiddetli olduğu olgularda cerrahi müdahaleler gerekebilir” şeklinde konuştu.

(İHA)

