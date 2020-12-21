Bu belirtilere dikkat: Hipomani nedir?

Taşkın ve coşkulu ruh hali olan hipomanide gün boyu devam eden anormal derecede kabarmış, hızla öfkelenip, ardından neşelendiği ayrı bir duygudurum döneminin bulunması gerekir. Siz de hipomani belirtileri ve hipomanik dönem hakkında çok daha detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Hipomani, hipo ve mani kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş türemiş bir kelimedir. Hipo, kelime anlamı olarak “düşük” demektir. Mani ise psikolojik bir terim olmakla birlikte tehlikeli olabilecek kadar “heyecan, mutluluk ve dışadönüklük” olarak tanımlanır. Hipomani genel anlamda bir ruhsal rahatsızlık, bozukluktur. Genel olarak hipomani hastalığını tanımlayacak olursak; insanın fiziksel ve ruhsal olarak, kendini alışılmadık heyecan veya uyarılara aşırı tepki verecek şekilde ifade edebilen, sebebi olmayan mutluluk, dışa dönüklük ve hareketlilikle karakterize olan sağlıklı olmayan bir zihni işaret eden bir davranış biçimidir. En az dört gün devam eden ataklar sonucu hipomani tanısı koydurulabilir; fakat bir hastaya hipomani demek için tek bir tanım veya belirti yeterli değildir. Hipomani atakları kişiye göre değişmekle birlikte bazı belirtileri ise spesifiktir.
Hipomani teşhisi konulması için tek bir belirtinin veya tanımın yeterli olmadığını söylemiştik. Hipomani hastası bir birey, gün içerisinde aşırı coşkulu heyecanlı olmasının ardından hızla öfkelenir ve bu öfkenin yerini de aşırı ve abartılı bir neşe, heyecan veya mutluluk alır. Bunun yanı sıra hipomani hastalığının başka belirtileri de bulunmaktadır. Bu belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür:
Bu belirtilerin en az üçünün aynı anda olması hipomani hastalığına işaret edebilir.
Bu belirtilerin yanı sıra kişide;
Hipomanik dönem, yukarıda sıraladığımız hipomoni hastalığının belirtilerinin gerçekleştirdiği döneme verilen isimdir. Bu dönem manik dönem kadar ağır geçmez. Manik dönemde olduğu gibi gerçeği değerlendirme yetisinde bozulmaların olması olma riski yoktur. İntihar veya ajitasyon gibi istenmeyen olumsuz sonuçlar mani döneminde görüldüğü sıklıkta görülmez. Hipomani hastası olan birey bu dönemde yani belirtilen hafif olduğu, hastanın aklında intihar fikirlerinin oluşmadığı dönemde tedavi edilmesi gerekir. Hasta, tedavi edilmediği takdirde çok daha ağır psikolojik bir döneme geçebilir.
Hipomani, bipolar bozukluğun ilk safhasıdır. Bipolar bozuklukta görülen belirtilerin hafif yaşandığı dönem hipomani dönemidir. Henüz hafif aşamadayken bipolar bozukluğa geçiş sağlanmadan tedavi edilmesi gerekmektedir. Eğer hipomani herhangi bir sağlıksız davranışa yol açmayacak kadar hafif yaşanıyorsa, tedavi gerektirmeyebilir. Yukarıda maddelendirdiğimiz hipomani belirtilerinin en az üç tanesi kişide görülüyor ise kişi mutlaka doktora başvurmalı ve doktor tarafından kişiye hipomani testi uygulanmalıdır.
Hipomaninin kontrol altında tutulması için yapılması gerekenlere sizler için derledik;
Hipomani dönemleri kısa veya uzun olarak gerçekleşebilir fakat hipomani hastalığının sebebi tam olarak bilinmiyor. Kişiyi kötü etkileyen durumların bir araya gelmesi, aynı anda yaşanması hipomaniyi ortaya çıkarabiliyor.
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