Bu belirtilere dikkat! Kolesterol olabilirsiniz…

Kolesterol sinsi ilerleyen bir hastalık olduğu için bazen fark edilmesi çok uzun zaman sürmektedir. Yüksek kolesterolün etkilerini azaltmak için daha sağlıklı beslenmek ve mutlaka günde 30 dakika egzersiz yapmak gerekiyor. Kolesterol olduğunuz erken öğrenerek ilerlemesini önleyebilirsiniz. Sabah’ın haberine göre belirli başlı belirtileri bulunan kolesterolü ellerinizde ve parmaklarınızda oluşan belirtilere göre anlayabilirsiniz.

“YÜKSEK KOLESTEROLÜN UYARI İŞARETİ AĞRILI EL VE AYAK PARMAKLARI OLABİLİR”

Dr Rahul Agrawal, herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini vurguladı. Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" vardır. Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir. Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olmasıdır.

ELLERDE VE BACAKLARDA KARINCALANMA HİSSİ VARSA DİKKAT

Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor" dedi. "Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur." Başka bir sağlık pratisyeni Dr Kevin Martinez, yüksek kolesterolün deri altında yağlı büyümelere yol açabileceğini ekledi.

DOKUNMAYA VE KAŞINMAYA KARŞI HASSAS OLABİLİRLER

Tıbbi olarak ksantom olarak adlandırılan bu topaklı büyüme, parmaklar ve ayak parmakları dahil olmak üzere ayaklarda ve ellerde görünebilir. Ksantomların boyutu değişebilir; toplu iğne başı kadar küçük veya üzüm kadar büyük olabilirler. Dr Martinez, "Genellikle derinin altında düz bir yumru gibi görünüyorlar ve bazen sarı veya turuncu görünüyorlar" açıklamasında bulunarak ortaya çıkan ksantomların nasıl ayırt edilebileceğine dair ipuçlarını verdi. Ksantomlar ağrısız olabilse de, dokunmaya ve kaşınmaya karşı hassas olabilirler.

TEHLİKELİ KOLESTEROLÜN DÜŞMESİ İÇİN SAĞLIKLI DİYET VE DÜZENLİ EGZERSİZ YAPILMALI

Bu büyümeler aynı zamanda kalçalarda, dizlerde veya dirseklerde de görünebilir ve kümeler halinde ya da kendi başına ayakta dururlar. Bir doktor ksantomaları teşhis edebilir, ancak böyle bir teşhis cilt biyopsisi gerektirebilir. Bir lipid kan testi, yüksek kolesterolünüz olup olmadığını söyleyebilir. Kolesterol seviyeleri düşerse, ksantomların kaybolması mümkündür. Uzmanlar, tehlikeli kolesterol seviyelerini düşürmek için sağlıklı bir diyet yemeyi ve düzenli egzersiz yapmayı şiddetle tavsiye ediyor.

30 DAKİKALIK GÜNLÜK AKTİVİTELER YAPILABİLİR

İnsanların kolesterol seviyelerini ele almak için her hafta en az 150 dakika orta derecede aerobik aktivite yapmaları gerekmektedir. Konuyu basitleştirmek için, 150 dakikalık orta dereceli aktivite, tempolu yürüyüş gibi 30 dakikalık günlük aktivitelere bölünebilir. Sağlık kuruluşu, "Orta düzeyde aerobik aktivite, kalp atış hızınızı yükseltmek ve ter atmak için yeterince sıkı çalıştığınız



