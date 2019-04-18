WASHINGTON (AA) - Rusya soruşturmasına Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Robert Mueller'ın atandığını öğrenen ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu benim başkanlığımın sonu." dediği ortaya çıktı.

Özel Yetkili Savcı Mueller'ın kamuoyuna açılan soruşturma raporu, ABD Başkanı Trump'ın Mueller'ın atamasını öğrendiğinde çok ürktüğünü ortaya koydu.

ABD Adalet Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan yaklaşık 400 sayfalık redakte edilmiş rapor, Trump'ın soruşturmaya bakışına ilişkin ilginç detaylarla Amerikan kamuoyunun dikkatini çekti.

Raporda Trump'ın, Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Mueller'ın atandığını öğrendiğinde, "Aman Tanrım. Bu çok kötü. Bu benim başkanlığımın sonu. Bittim. Herkes bana, eğer 'bu özel yetkili savcılardan biri atanırsa bunlar senin başkanlığını mahveder' dedi. Bu soruşturma yıllarca sürer ve ben hiçbir şey yapamam. Bu, başıma gelen en kötü şey." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Raporda ayrıca Trump'ın, dönemin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'a da bu konuda çok tepki gösterdiği ve "Bunun olmasına nasıl izin verirsin Jeff? Senin görevin beni korumak değil mi?" şeklinde serzenişte bulunduğu kaydedildi.