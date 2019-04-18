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"Bu benim başkanlığımın sonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 20:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mayıs 2017'de Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak Robert Mueller'ın atandığını öğrendiği zaman çok endişelendiği ortaya çıktı - Mueller'ın kamuoyuna açılan soruşturma raporunda, Trump'ın "soruşturmayı yönlendirmek" ve "adaleti engellemek" için bazı girişimlerde bulunduğu ancak etrafındaki bazı isimlerin bu girişimleri hayata geçirmemesi sonucunda "adaleti engelleme" suçunun gerçekleşmediği belirtildi - Trump: - "Aman Tanrım. Bu çok kötü. Bu benim başkanlığımın sonu. Bittim"

WASHINGTON (AA) - Rusya soruşturmasına Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Robert Mueller'ın atandığını öğrenen ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu benim başkanlığımın sonu." dediği ortaya çıktı.

Özel Yetkili Savcı Mueller'ın kamuoyuna açılan soruşturma raporu, ABD Başkanı Trump'ın Mueller'ın atamasını öğrendiğinde çok ürktüğünü ortaya koydu.

ABD Adalet Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan yaklaşık 400 sayfalık redakte edilmiş rapor, Trump'ın soruşturmaya bakışına ilişkin ilginç detaylarla Amerikan kamuoyunun dikkatini çekti.

Raporda Trump'ın, Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Mueller'ın atandığını öğrendiğinde, "Aman Tanrım. Bu çok kötü. Bu benim başkanlığımın sonu. Bittim. Herkes bana, eğer 'bu özel yetkili savcılardan biri atanırsa bunlar senin başkanlığını mahveder' dedi. Bu soruşturma yıllarca sürer ve ben hiçbir şey yapamam. Bu, başıma gelen en kötü şey." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Raporda ayrıca Trump'ın, dönemin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'a da bu konuda çok tepki gösterdiği ve "Bunun olmasına nasıl izin verirsin Jeff? Senin görevin beni korumak değil mi?" şeklinde serzenişte bulunduğu kaydedildi.

- Trump soruşturmayı yönlendirmek istemiş

Öte yandan yine Mueller'ın raporunda, Trump'ın Rusya soruşturmasını etkilemek için bazı girişimlerde bulunmak istediği ancak etrafından isimlerin bu girişimleri uygulamayı reddetmesi sayesinde "adaleti engelleme" suçunun gerçekleşmediğine vurgu yapıldı.

Raporda, bir dönem Beyaz Saray'da hukuk danışmanı olan Don McGahn'ın, "Trump'ın Mueller'ın kovulması yönündeki isteğine" olumsuz yanıt verdiği ve ardından kendi görevinden istifa ettiği bilgisine yer verildi.

Amerikan medyası, Mueller'ın "Trump adaleti engellemek ve soruşturmayı yönlendirmek istedi" şeklindeki çıkarımını manşetlere taşırken, soruşturmadan aklanan Trump'ın "adaleti engellemek istediğine" işaret edildi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Mueller'ın, "ABD Başkanı Trump ya da onun seçim ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaştığını bildirmişti.

Özel Savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Rusya

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