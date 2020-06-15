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Bu berberde her salı tıraş ücretsiz

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesinde berberlik yapan iki arkadaş haftanın bir günü şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşları ücretsiz tıraş yapıyor.

Osmaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren erkek kuaförü başlattıkları kampanyayla dikkat çekiyor. İki ortak olarak çalışan Onur Yılmaz (21) ve İsmail Aslanbey (26) kendi işyerlerinde her salı günü şehit, gazi yakınlarıyla engelli vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor.

İmkanı olmayanların ayaklarına kadar giden iki arkadaş; tek amaçlarının topluma iyilik mesajı vermek ve bunun teşvik edilerek yaygınlaştırılması olduunu söyledi. Onur Yılmaz kampanya ile ilgili şunları söyledi: "10 yıldır arkadaşımla bu işi yapıyoruz. Bizler şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere engelli kardeşlerimize yönelik bir uygulama başlattık. Yeni başlamamıza rağmen oldukça olum sonuçlar aldık. Her salı günü işyerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Gelme imkanları olmayanlara bizler gidiyoruz. Tabi amacımız bunun İnegöl’de tüm meslektaşlarımıza yayılmasını sağlamak"

İHA

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