Bu berbere giren alev alıyor!

Cesur berber ateş kullanarak müşterilerine yaptığı saç modellerini sabitlediğini iddia ediyor. Berberin bugüne kadar hiç kimseyi yakmamış olması da oldukça şaşırtıcı!

1 / 6 BU TEKNİĞİN KÖKENİ BİR TÜRK'ÜN EMANETİ! Endonezya'da uygulanan bu yöntem bir ilk değil.

2 / 6 Daha önce bu yöntem aslen İstanbullu olan Hollandalı berber Kadir Demirel tarafından uygulanmıştı.

3 / 6 Müşterilerinin saçlarını yanıcı bir maddeyle ateşe verdikten sonra taramaya başlayan Demirel'in stili çok konuşulmuştu.

4 / 6 39 yaşındaki Endonzeya'daki dükkanın sahibi olan berber bu tekniği İstanbul'da öğrendiğini söyledi.

5 / 6 İşte ilginç uygulama sırasında ortaya çıkan görüntüler...