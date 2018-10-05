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Bu berbere giren alev alıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

Endonezya'da bir berber müşterilerinin üzerinde uyguladığı 'ateşli' stiliyle kendine hayran bırakıyor.

Cesur berber ateş kullanarak müşterilerine yaptığı saç modellerini sabitlediğini iddia ediyor. Berberin bugüne kadar hiç kimseyi yakmamış olması da oldukça şaşırtıcı!

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BU TEKNİĞİN KÖKENİ BİR TÜRK'ÜN EMANETİ!

BU TEKNİĞİN KÖKENİ BİR TÜRK'ÜN EMANETİ!
Endonezya'da uygulanan bu yöntem bir ilk değil.
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Daha önce bu yöntem aslen İstanbullu olan Hollandalı berber Kadir Demirel tarafından uygulanmıştı.
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Müşterilerinin saçlarını yanıcı bir maddeyle ateşe verdikten sonra taramaya başlayan Demirel'in stili çok konuşulmuştu.
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39 yaşındaki Endonzeya'daki dükkanın sahibi olan berber bu tekniği İstanbul'da öğrendiğini söyledi.
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İşte ilginç uygulama sırasında ortaya çıkan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya berber

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