Bu besin vücutta iltihap bırakmıyor! İşte iltihabın geçmesinde çok etkili olan Cayenne Arnavut biberi

Birçok insan tarafından acı biber şifalı bitkiler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Hem metabolizma üzerindeki etkileri hem de diğer sağlık sorunlarına olan faydaları nedeniyle binlerce yıldır tıbbi olarak kullanılmaktadır. Cayenne Arnavut biberi de bu kategoridedir. Ayrıca sağlığınız için yararlı olan çeşitli antioksidanlar içeren etkileyici bir beslenme profiline sahiptir. İşte faydaları saymak ile bitmeyen Cayenne'nin faydaları...

İşte vücutta iltihabı kökten söken o bitki: Cayenne Arnavut biberi!

Acı biber adını Fransız Guyanası’ndaki Cayenne kentinden alır. Orta ve Güney Amerika kökenli olduğu bilinmektedir ve başlangıçta dekorasyon olarak kullanılmıştır – ve bu, insanların bir mutfak baharatı ve tıbbı olarak önemini fark etmeden çok önceydi.

Christopher Columbus, Karayipler boyunca seyahat ederken bu meyveleri keşfetti. Karabiber yerine onları Avrupa’ya geri getirdi (o zamanlar pahalıydı). Ve bugün, acı biber dünya çapında yetiştirilmektedir.

Acı Biberin Faydaları Nelerdir? Acı biberdeki kapsaisin çeşitli faydalar sağlar. Metabolizmayı ve kalp sağlığını artırır ve hatta tıkanıklığı temizler. Cayenne biberinin eklem ağrılarını ve diğer enflamatuar durumları hafiflettiği de bilinmektedir. Baharat cilde ve saça da iyi gelir.

Metabolizmayı hızlandırır Yapılan çalışmalar, acı biberin metabolizmayı artırabileceğini ve hatta açlığı baskılayabildiğini gösteriyor. İçerisinde bulunan kapsaisin sayesinde vücudumuzda ekstra ısı ürettiği ve süreçte daha fazla yağ ve kalori yaktığı bilinmektedir.

Sindirim sağlığına olumlu etki eder Cayenne, kalp hareketini ve dolaşımını arttıracak tuhaf bir yeteneğe sahiptir. Bu nedenle sindirim sürecini hızlandırır. Ayrıca midenin enfeksiyonları savunma ve sindirim sıvısı üretimini artırma yeteneğini geliştirir. Biber ayrıca önemli enzimlerin mideye iletilme şeklini de düzeltir.

İltihabı ve enfeksiyona büyük etki eder Acı biber, antibakteriyel özellikleri sayesinde bir yaralanma durumunda enfeksiyonu önleyebilir. Ayrıca antifungal özelliklere sahiptir.

Kanser riskini en aza indirir Kanser, kontrol edilemeyen hücre büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Arnavut biberindeki kapsaisin, kanser riskini azaltma konusunda umut vaat etmektedir. Bunu kanser hücresi büyüme sürecinde birçok farklı aşamayı sekteye uğratarak yapabilir.

Ağrılarınıza çözüm olur Kapsaisin, bir kremin içinde cilde uygulandığında güçlü ağrı giderici özelliklere sahiptir. Bunun nedeni kapsaisin maddesinin; ağrıyı işaret etmek üzere beyne giden ve vücut tarafından üretilen bir nöropeptit olan P maddesi miktarının azaltılmasına yardımcı olmasıdır.

cilt ve saç sağlığını geliştirir Bazı araştırmalar acı biberin cildi ve saçı için faydalarını teşvik ediyor. Biberdeki kapsaisin, cilt kızarıklığını (anti-enflamatuar özellikleri) yatıştırır ve ayrıca akne kaynaklı cilt renklenmesini tedavi eder.