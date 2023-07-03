Bu besine dikkat! Kemikleri taş gibi yapıyor, eklem ve sırt ağrılarını dindiriyor

Doğanın bize sunduğu mucize besinlerden biri olan iğde en faydalı besinler arasında bulunuyor. Özellikle kemik ve eklem hastalıklarına çok iyi gelen iğde, ülkemizin dört bir yanında yetişiyor. Kemikleri taş gibi yapan, hemoroidi iyileştirme etkisine sahip olan iğde aynı zamanda vücutta detoks etkisi yaratıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İğde, bazı hastalıkların bir ilaç gibi önünü kesebiliyor ve iyileştirici etkiler sağlıyor. Sadece meyvesinin değil, iğde yaprağının, iğde çekirdeğinin hatta iğde çekirdeği tozunun bile sağlığa faydaları vardır.

İçeriğindeki lif hazımsızlık sorunlarını çözer. Vücut için gerekli minerallerden olan sodyum, fosfor, potasyum içermektedir. İğde protein içeren nadir meyvelerdendir. Bol miktarda A ve C vitaminleri içerir.

İĞDENİN FAYDALARI

İğdenin faydaları saymakla bitmez ancak en çok bilinen faydası ise böbrek hastalıklarına karşı iyileştirici etkisidir. Böbrek taşı veya kumu gibi sorunlar çekenlerin iğde yemesinin yanı sıra, çekirdeklerini kaynatarak çayını içmesi de tavsiye ediliyor.

C vitamini deposu olan iğde grip, nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kuru iğde meyvesi ve yapraklarından elde edilen bitki çayı kuru öksürük problemlerinde kullanılır.

Çok güçlü antioksidan etkisi olan iğde, bağırsak sorunlarını bitirir.

İshale karşı etkilidir.

İğde içeriğinde omega 7 yağı yüksek miktarda bulunur. Bu da vücutta bulunan kolajen seviyesini arttırmaya yardımcıdır.

İğde meyvesi saç köklerini beslemeye yardımcı olur. Saç köklerini yeniler.

Karaciğeri temizleyen meyvelerden biri de iğdedir. İğde meyvesi karaciğerde bulunan toksinlerin atılmasında yardımcıdır.

İğde kötü kolesterolü dengelemeye yardımcıdır.

İğde tüketmek karaciğer ve kalp hastalıkları riskini düşürür.

Yüksek tansiyonu dengeler.

Yüksek miktarda lif içerdiği için zayıflamaya yardımcı olur.

Kemik erimesini önler

Sindirim sistemini güçlendirir.

