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  4. Bu besini sofradan eksik etmeyin! En önemli organlarımızdan biri olan akciğeri yeniliyor

Bu besini sofradan eksik etmeyin! En önemli organlarımızdan biri olan akciğeri yeniliyor

04.01.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenmede çeşitliliğin önemli olduğuna işaret eden İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dyt. Betül Yurdakul, sağlıklı bir vücut için her besin grubundan yiyeceklere yer verilmesi gerektiğini söyledi. Akciğer ve karaciğer sağlığında doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Yurdakul, “Akciğerimizin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, karaciğer sağlığı için ise sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar tüketilmesini önerdi.

Bu besini sofradan eksik etmeyin! En önemli organlarımızdan biri olan akciğeri yeniliyor

Alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların karaciğer yağlanması, Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabildiğine dikkat çeken Dyt. Betül Yurdakul, “Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru besinler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir” diye konuştu.

KEKİK, KEÇİBOYNUZU VE TERE AKCİĞERE İYİ GELİYOR

Solunum sisteminin en önemli organlarından akciğerimizin kendini temizleyebildiğinin altını çizen Dyt. Yurdakul, akciğerin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsak tüketilmesi önerisinde bulundu.

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SOMON, CEVİZ VE YUMURTA BEYNİN ODAKLANMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Beynin sağlıklı bir yapı kurmak için kullandığı Omega 3’ler arasında en önemlisinin DHA olduğunu söyleyen Dyt. Yurdakul, “Docosahexaenoic asit adıyla da bilinen DHA, beynin neredeyse üçte ikisini oluşturur. DHA içeren yiyecekler sayesinde odaklanma, dikkat sorunlarını, ruh hali değişimleri, sinirlilik ve yorgunluk gibi şikâyetleri ortadan kaldırabilirsiniz. Beyin sağlığı için somon, ceviz, yaban mersini, bitter çikolata, zerdeçal, yumurta ve kahveyi mutlaka tüketmeliyiz” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI KEMİKLERİN SIRRI C VE D VİTAMİNİNDE

Vücudun temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemlerde yaşın ilerlemesiyle Osteoporoz (kemik erimesi), osteoartrit gibi problemlerin sık görüldüğünü belirten Dyt. Yurdakul, kemik erimesinden korunmak için süt, kereviz, sardalya, bamya ve karnabaharın sofralardan eksik olmaması gerektiğini belirtti.

D vitaminin en önemli görevlerinden birinin kemik sağlığını korumak olduğunu söyleyen Dyt. Yurdakul, “D vitamini için güneş ışığı hayli önemlidir. Kemiklerin yapı taşlarından olan kolajen üretimini artıran C vitamini de yeterli ölçüde alınmadığı zaman kemikler dayanıksız hale gelir. C vitamini turunçgiller, kivi, çiğ brokoli, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber gibi gıdalarda yoğun bulunmaktadır” dedi.

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YOĞURT, KEFİR VE TURŞU BAĞIRSAĞA FAYDALI

Bağırsak sağlığı ne kadar iyiyse kişinin kendini o kadar iyi hissettiğini vurgulayan Dyt. Yurdakul, düzenli bir sindirim sistemi, güçlü bir bağışıklık, kilo kontrolü gibi pek çok etkiye sahip bağırsak mikroorganizması için yoğurt, kefir, turşu, kuru erik ve çiğ badem yenilebileceğini belirtti.

ISPANAK, AVOKADO VE DOMATES KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Dyt. Yurdakul, kalp sağlığına faydalı besinler hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:
“Her besin grubunun çok özel faydaları vardır. Sağlıklı kalbe giden yol da sağlıklı besinlerden geçer. Çünkü bu besinler damarları temizleyerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığına önemli katkılar sağlıyor. Ispanak, avokado, domates, tatlı patates, yeşil çay, keten tohumu, pancar ve kuşkonmaz kalp sağlığını korumada önemli yiyeceklerdir.”

GÖZ İÇİN HAVUÇ, PAZI VE MISIR TÜKETİN

Göz sağlığı için önemli olan A vitamini, C vitamini ve E vitamini tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Yurdakul, “Mısır, havuç, yumurta, pazı, kabak çekirdeği, badem, brüksel lahanası, turunçgiller göz sağlığına oldukça fayda sağlamaktadır. Ayrıca çinko, selenyum, lutein ve zeaksantin içeren gıdalar da göz sağlığını korumaya yarayan yiyeceklerdir” dedi.

CİLDİ ONARAN BESİNLER

Bazı besinlerin içerdikleri bileşikler sayesinde en az bakım yapmak kadar cildi onarmaya katkıda bulunduğunu dikkat çeken Dyt. Yurdakul, “Siz de sağlıklı ve dengeli beslenerek, bol su tüketerek cildinizin kışın bile ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Balkabağı, ceviz, greyfurt, somon, yeşil çay, yaban mersini ve avokado cildimize faydalı besinlerdir” diyerek sözlerini noktaladı.

(DHA)

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