Bu besinler bağışıklığı kuvvetlendiriyor! Koronavirüse karşı kalkanınız olacak

Tıbbi literatürde "immün sistem" olarak da isimlendirilen bağışıklık mekanizmasının, kısaca "insan bedenini hastalıklara karşı koruyan, hastalığa neden olan patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyarak onlarla mücadeleye giren işleyişlerin bütününe karşılık gelen doğal biyolojik koruma refleksi" olarak tanımlandığını belirten Karabulut, başta bakteriler ve virüsler olmak üzere birçok yabancı maddenin bağışıklık sistemini çökertmeye çalıştığını söyledi.

Bağışıklık sisteminin kişisel çabayla güçlendirilebileceğini aktaran Karabulut, "Hijyen ve temizlikten başlayan bireysel çaba ancak sağlıklı bir beslenme ve yaşam rejimi ile başarıya ulaşabilir. Bu bakımdan, bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, yeni tip koronavirüs sürecinden hasar görmeden çıkabilmek adına düzenli uyku, egzersiz, temiz hava ve oksijen gereksinimine ilave olarak sağlıklı beslenme hayati bir önem taşımaktadır." diye konuştu.

Karabulut, sağlıklı beslenme kadar sağlıksız gıdalardan uzak durmaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hareketsizlik oranının tavan yaptığı bu günlerde cips, gofret, bisküvi, tatlı, dondurma, sürülebilir çikolata, beyaz un ve şekerden uzak durarak mücadeleye başlanmalı." uyarısında bulundu.