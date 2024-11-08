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Bu besinler bağışıklığı zırh gibi güçlendiriyor! 'Sofralardan eksik etmeyin'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.11.2024 12:54
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Hastalıklardan korunmanın ve hasta oldunsa dahi en hafif şekilde atlatmanın yolu bağışıklık sisteminden geçiyor. Bağışıklık sisteminizi ne kadar güçlendirirseniz sizin için o kadar faydalı olacaktır. Diyetisyen Gizem Güneş, bağışıklık sistemini güçlendirmek için mutlaka tüketilmesi gereken besinleri tek tek sıraladı. Ayrıca sarımsak ve soğanın da sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu besinler bağışıklığı zırh gibi güçlendiriyor! 'Sofralardan eksik etmeyin'

Zonguldak’ta Diyetisyen Gizem Güneş, nezle halsizlik ve yorgunluktan etkilenmemek için yapılması gerekenleri açıkladı. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sarımsak ve soğanı sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

HAVALARIN SOĞUMASIYLA HASTALIKLAR BAŞ GÖSTERDİ

bağışıklık sistemi

Diyetisyen Gizem Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Havaların soğumasıyla birlikte bir çok kişide nezle halsizlik yorgunluk gibi belirtiler baş gösteriyor. Bu belirtilerin altında çoğu zaman dengesiz ve düzensiz beslenme mevsim değişikliği stres gibi faktörler yer alıyor. Bunlar gibi çevresel etmenlerden etkilenmemek için neler yapmalıyız. Nasıl beslenmeliyiz. Bunlardan bahsedeceğim.

SARIMSAK VE SOĞANI SOFRADAN EKSİK ETMEYİN

soğan sarımsak

Bağışıklık sistemimizin zayıflamasıyla birlikte vücudumuz hastalıklara aşık hale geliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler nelerdir derseniz öncelikle kış aylarında sarımsak ve soğanı soframızdan eksik etmiyoruz.

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL TÜKETİN

zerdeçal zencefil karışımı

Bunun dışında gene baharatlardan zencefil zerdeçal gibi baharatları yemekleri çorbalarımıza salatalarımıza ekleyerek soframızda bulunduralım.

TURUNÇGİLLER

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C vitamini içeren turunçgiller portakal, mandalina gibi bunlarında önemi olan saati. Saatlerinde tüketilmesi önemli. Sabah saatlerinde tükettiğimiz portakal mandalina greyfurt gibi turunçgillerle bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz.

KIŞ SEBZELERİ TÜKETİN

pırasa1

Onun dışında karaciğer dostu kış sebzelerinden bahsedelim. Lahana, pırasa, karnabahar gibi karaciğer dostu kış sebzeleri. Bunlarında sofralarımıza ekleyelim."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak soğan sağlık
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