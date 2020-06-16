Bu besinler sarı nokta hastalığına iyi geliyor

Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, sarı nokta hastalığını geciktiren 13 besini ve faydalarını sıraladı... Balık Birçok balık, omega-3 yağ asitlerinin zengin kaynaklarıdır. Yağlı balıklar, bağırsaklarında ve vücut dokularında yağ bulunan balıklardır. Bu nedenle onları tüketmek daha yüksek seviyelerde omega-3 bakımından zengin balık yağı sunar. En yararlı omega-3 seviyelerini içeren balıklar tuna, somon, alabalık, orkinos, sardalye ve hamsidir. Ispanak Ispanak, lutein ve zeaksantin kaynağı olan bir grup yeşil yapraklı sebzedir. Bir fincan ıspanak, görme yeteneğini iyileştirmede önemli olan yaklaşık 20.4 mg iki bileşene sahiptir. Ispanak pişirilme dışında suyu sıvı hale getirilip içecek olarak da tüketilebilir. Mısır Mısır, birçok şekilde tüketilebilen bir besindir. Lezzetli bir besin kaynağı olmasının yanında görme sistemine katkısı vardır. Yumurta Yumurta mükemmel bir protein, omega 3, lutein ve E vitamini kaynağıdır. Doğada serbest gezen tavuklar, doğru miktarda lutein ve zeaksantin içerdiği bilinen en iyi yumurta kaynağıdır.

Narenciye Görüşünüzü geri kazanmaya yardımcı olan başka bir yiyecek kategorisi, C vitamini bakımından zengin meyvelerdir. C vitamini açısından zengin gıdalar, portakal, limon greyfurt gibi tüm narenciye meyvelerini içerir. Brokoli Brokoli yüksek bir lif konsantrasyonuna sahiptir ve C vitamini açısından da zengindir. Lutein ve zeaksantinin yanı sıra, brokoli içinde bulunan diğer büyük besin beta karoten. Bu üç besin, görmeyi iyileştirmek için gereklidir. Çeşitli şekilde kolaylıkla hazırlanıp tüketilebilir. Kiraz Önemli oranda karbonhidrat içermekle beraber çeşitli mineral ve vitamin ihtiva eder. Papaya Papaya, A vitaminine dönüştürülen karotenoidler ve beta-karoten gibi büyük antioksidanlarla doludur. Lutein ve zeaksantinin ek bir yararı, gözleri UV ışınlarının hasarından korumaya yardımcı olmalarıdır. Papaya bu besinlerin her ikisini de içerir. Yaban mersini Yabanmersini meyvesi tüketilebilir veya takviye olarak alınabilir. Yaban mersini birçok mineral ve vitaminin yanı sıra lutein ve zeaksantin içerir.