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Bu besinler uzun süre tokluk hissi sağlıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, uzun süre tokluk hissi sağlayan 5 besin hakkında genel bilgiler verdi.Sizde “Çok çabuk acıkıyorum veya doyamıyorum” diyenlerden misiniz?

Bu besinler uzun süre tokluk hissi sağlıyor

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, uzun süre tokluk hissi sağlayan 5 besin hakkında genel bilgiler verdi.
Sizde “Çok çabuk acıkıyorum veya doyamıyorum” diyenlerden misiniz? Bunun sebebini daha önce hiç düşündünüz mü? Belki de tükettiğiniz besinlerin yanlış seçiminden veya yanlış kombinlenmesinden kaynaklanıyor olabilir.
Diyetisyen Ezgi Mısırlı, tokluk hissinin uzamasına yardımcı 5 temel besin hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;
“Yumurta: Yumurtanın çok önemli ve anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olduğuyla ve uzun süre tok tuttuğuyla ilgili bir çok bilimsel araştırma bulunuyor. Mutfaktaki diyetisyen Ezgi Mısırlı; Sabah kahvaltıda yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi gün içerisinde açlık krizine karşı çok daha dinç ve dirençli kılar. Haşlanmış yumurta sevmeyenler sebzeli omlet tüketebilir veya kahvaltıda zeytin tüketmeyerek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile menemen yapabilir.
Yulaf Ezmesi: İki veya üç yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 ince dilim ekmeğe eşittir. Besleyici olduğu kadar düşük kalorisiyle gündeme gelen yulaf ezmesini yoğurt veya sütle karıştırıp tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem) ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tok tutmada oldukça fayda sağlar.
Tarçın: Tarçın hem iştahın azaltılmasında yardımcıdır hem de özellikle şeker hastalarında etkisini gördüğümüz kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, gece yatmadan ise iki saat önce sıcak sütün içine bir çubuk tarçın koyabilirsiniz. Böylece sabah uyandığını zaman ani açlık krizine kapılmanız da önlenmiş olur.
Süt - Yoğurt: Tam yağlı süt, peynir ve yoğurt tüketmek yerine artık marketlerde sıklıkla gördüğümüz yarım yağlı olarak yazılmış süt ürünlerini tüketmeniz çok daha faydalı olacaktır. Üstelik protein açısından zengin olmaları sebebiyle iştahı baskılamakta oldukça yardımcı olurken, uzun süre tok tutmada büyük rol sahibidirler.
Tekli doymamış yağ grubu: Günlük yağ gereksiniminin bir kısmı tekli doymamış yağ asitlerinden karşılandığında yani zeytinyağı tüketimi, avokado, yağlı tohumlar yeterli olduğunda metabolizmanın hızlandırıldığı ve kilo vermenin kolaylaştığı bilimsel çalışmalar ile desteklenmektedir. Örneğin salatalara avokado koymak ya da üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı damlatarak salatanızı tüketmenin tokluk sağlamak açısından önemi giderek artmaktadır.”

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