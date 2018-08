"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"

"Devletimiz her türlü konuda arkamızdadır. Silah, mühimmat ve donanım eksikliğimiz hiçbir şekilde yaşanmamaktadır. Yüce milletimizin güvenliği ve huzuru için bizler buradayız. Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe sarsılmaz, yıkılmaz. Milli şairimizin dediği gibi 'Rahminde cemiyetin, ben doğum sancısıyım! Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım.' Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kötülükten korusun inşallah. Birliğimizi ve beraberliğimizi de daim eylesin. Dualar bizler üzerinde kalkandır, zırhtır. Bizler için dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Her daim dualarınızı bekliyoruz.''