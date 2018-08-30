"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"

Irak sınırında görevli bir özel harekat polisi, AA muhabirine, aziz ve mübarek vatanının bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev başında olduklarını söyledi. Terörle mücadele operasyonlarına aralıksız devam ettiklerini anlatan polis memuru, şöyle konuştu:

Zorlu doğa koşullarına rağmen sınır bölgesindeki kırsal alanları, dağları ve mağaraları didik didik arayan özel harekatçılar, teröristlerin yurda sızmasını engelleyerek huzur ve güveni sağlıyor.

"Devletimiz her türlü konuda arkamızdadır. Silah, mühimmat ve donanım eksikliğimiz hiçbir şekilde yaşanmamaktadır. Yüce milletimizin güvenliği ve huzuru için bizler buradayız. Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe sarsılmaz, yıkılmaz. Milli şairimizin dediği gibi 'Rahminde cemiyetin, ben doğum sancısıyım! Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım.' Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kötülükten korusun inşallah. Birliğimizi ve beraberliğimizi de daim eylesin. Dualar bizler üzerinde kalkandır, zırhtır. Bizler için dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Her daim dualarınızı bekliyoruz.''

