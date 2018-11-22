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Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 02:05 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2016'da Suudi Arabistan'dayken ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için Suudi yönetimince mesleğini yapmaktan men edildiği ve tutuklanmamak için ABD'ye geldiği belirtildi. Kaşıkçı'nın baskı gördüğü, ABD Dışişleri Bakanlığının 2017 yılı İnsan Hakları Raporu Suudi Arabistan bölümünde de yer aldı.

Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2016'da Suudi Arabistan'dayken ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için Suudi yönetimince mesleğini yapmaktan men edildiği ve tutuklanmamak için ABD'ye geldiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan bilginin, ABD Dışişleri Bakanlığının 2017 yılı İnsan Hakları Raporu Suudi Arabistan bölümünde de yer alması dikkati çekti.

HER KONUDA YASAKLANDI

Trump'ı eleştirdiği için Suudi krallığı tarafından, çalışmakta olduğu al-Hayat gazetesinin kapatıldığı ve yazmasının engellendiği belirtilen raporda, ayrıca konferans vermesi ve televizyon kanallarına çıkması da yasaklanan Kaşıkçı'nın, yasağın kalkmasından kısa süre sonra tutuklanma endişesiyle ABD'ye taşındığı kaydedildi.

ÜLKESİNE DÖNSEYDİ TUTUKLANACAKTI

Raporda, ABD'ye gelmesinin ardından Suudi yönetimini Yemen politikası, basın özgürlüğü ve diğer konularda eleştirmeye başlayan Kaşıkçı'nın, ülkesine geri dönmesi durumunda tutuklanacağını söylediği ifade edildi.

Kaşıkçı, Suudi yönetimi tarafından baskı görmesine sebep olan yazılarında Trump'ın dış politikasını "çelişkili" olarak tanımlamış, "Başkan Trump'ın, başkan adayı Trump'tan daha farklı olmasını beklemek en iyi ihtimalle yanlış bir umuttur." ifadesini kullanmıştı.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesinden bu yana, cinayet konusunda Suudi yönetimine destek çıkan Trump, dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsılmaz ortaklığını" devam ettirmek istediğini belirten Trump, "Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim." yorumunu yapmıştı. (AA)

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Cemal Kaşıkçı ABD Donald Trump İnsan Hakları Raporu

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