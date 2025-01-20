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  4. Bu bilgi sizi şok edecek: Giydiğiniz kıyafetlerin kumaşı yaşam sürenizi kısaltabilir!

Bu bilgi sizi şok edecek: Giydiğiniz kıyafetlerin kumaşı yaşam sürenizi kısaltabilir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2025 08:45
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Bu bilgi sizi oldukça şaşırtabilir. Yıllar önce yapılan bir araştırmanın sonucu yeniden gündem oldu. Araştırmaya göre giydiğiniz kıyafetlerin kumaşı yaşam sürenizi kısaltabilir. Peki ama nasıl? İşte detaylar...

Bu bilgi sizi şok edecek: Giydiğiniz kıyafetlerin kumaşı yaşam sürenizi kısaltabilir!

2003 yılında Dr. Heidi Yelen bir araştırma yaparak insan vücudunun ortalama 100hz frekansında titreştiğini ölü bedenlerde ise bu değerin 15hz frekansına kadar düştüğünü keşfetti.

Aynı çalışmada farklı kumaşların frekanslarını da inceledi. Keten ve yün inanılmaz bir şekilde 5000hz frekansa sahipken pamuğun 100hz polyesterin ise 15hz frekansında olduğu ortaya çıktı.

Doktor Yelen keten ve yün gibi yüksek frekansa sahip kumaşların insan vücuduna enerji kattığını ve doğal iyileşme sürecini desteklediğini buna karşın polyesterin ise enerjinizi tükettiğini ortaya koydu.

Antik Hint tıbbında da keten kumaşın yaraları sarmak, yüksek ateşi yönetmek için sıkça kullanıldığı ve bu sayede iyileşme sürelerini kısalttığı biliniyor.

Milyar dolarlık polyester ürünler satan marka sahipleri neden sadece saf doğal kumaşlar tercih ettiğini hiç düşündünüz mü?

Keten ve yün gibi doğal kumaşlar sadece güzel hissettirmez aynı zamanda vücudunuza fayda sağlar. Araştırmalara göre, polyester gibi sentetik kumaşlar zararlı kimyasallara maruz bırakır ve yapay yapılarından dolayı enerjinizi tüketebilir. Öte yandan, tarihi olarak iyileştirme ve bakım için kullanılan doğal kumaşlar konfor, nefes alabilirlik ve uzun vadeli sağlık sağlar.

Seçimlerinizi akıllıca yapın çünkü ne giydiğiniz sadece tarzınızı değil, sağlığınızı da etkiler.

Anahtar Kelimeler:
kıyafet kumaş yaşam
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