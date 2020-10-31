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Bu binalar iş makinelerinin desteğiyle ayakta duruyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

İzmir'de iş makinelerinin desteğiyle ayakta duran binalar havadan görüntülendi. Yaşanan 6.6 deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Barış ve Cumhuriyet sitelerinin durumu görenleri endişelendirdi.

İzmir’de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan binalar, iş makinalarının desteğiyle ayakta duruyor. Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinde 3 bina, Cumhuriyet Sitesinde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makinaları destek olurken, deprem faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi. Taşıyıcı kolonlardaki kırılmalar nedeniyle yan yatan binaların görüntüsü, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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İHA

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