Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanılmayan tarihi binanın iki cephesinin kısmen yıkıldığını belirtti.

İlçede çok sayıda SİT alanı kapsamında olan tarihi binaların bulunduğunu anlatan Saka, şunları söyledi:

ELEKTRİK DİREĞİNE YASLANARAK AYAKTA DURUYOR

"Bu binaların birçoğu zamana karşı direnemeyerek kısmen veya tamamen yıkılmış durumda. Bugün de meydana gelen tarihi yapının çok fazla tehlikeli bir duruma geldiği ve elektrik direğine yaslanarak ayakta durduğu tespit edildi. Tarihi yapının yıkılması durumunda zarar görecek 2 evde oturan aileleri güvenlik amaçlı tahliye ettik. Ailelerimizi bu gece belediyemize ait otelimizde konuk edeceğiz. Yarın gerekli görüşmeler sonucu binanın durumuyla ilgili detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlanacak."