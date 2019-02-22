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Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 07:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, SİT alanı kapsamında ve kullanılmayan eski Rum evi kısmen yıkıldı, tarihi yapının çevresindeki iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kapıcıbaşı Mahallesi Gaziilyas Caddesi'ndeki atıl haldeki eski Rum evinin duvarlarından parçaların düşmesi üzerine vatandaşlar, Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerine durumu bildirdi.

Tarihi binada yıkılma tehlikesi

ZABITA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

ZABITA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Tarihi yapının çatı kısmının beton elektrik direğine yaslanarak ayakta kaldığının görülmesi üzerine, zabıta ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. UEDAŞ yetkililerine konuyla ilgili bilgi verilerek, tarihi yapının yaslandığı direkteki enerji kesildi.

6 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

6 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Tarihi binanın yıkılma tehlikesine karşı, çevrede bulunan iki evde oturan 6 kişi tahliye edildi. İki aile, belediyeye ait Edremit Oteli'ne yerleştirildi.

İKİ CEPHESİ DE YIKILMIŞ

İKİ CEPHESİ DE YIKILMIŞ
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanılmayan tarihi binanın iki cephesinin kısmen yıkıldığını belirtti.

BİNA SİT ALANI KAPSAMINDA

BİNA SİT ALANI KAPSAMINDA
İlçede çok sayıda SİT alanı kapsamında olan tarihi binaların bulunduğunu anlatan Saka, şunları söyledi:

ELEKTRİK DİREĞİNE YASLANARAK AYAKTA DURUYOR

ELEKTRİK DİREĞİNE YASLANARAK AYAKTA DURUYOR
"Bu binaların birçoğu zamana karşı direnemeyerek kısmen veya tamamen yıkılmış durumda. Bugün de meydana gelen tarihi yapının çok fazla tehlikeli bir duruma geldiği ve elektrik direğine yaslanarak ayakta durduğu tespit edildi. Tarihi yapının yıkılması durumunda zarar görecek 2 evde oturan aileleri güvenlik amaçlı tahliye ettik. Ailelerimizi bu gece belediyemize ait otelimizde konuk edeceğiz. Yarın gerekli görüşmeler sonucu binanın durumuyla ilgili detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlanacak."

DEPREMİN ARDINDAN OLDU!

DEPREMİN ARDINDAN OLDU!
Saka, tarihi binadaki yıkılmaların dün akşam yaşanan Ayvacık depreminin ardından meydana gelmiş olabileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Rum evi ev

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