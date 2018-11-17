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"Bu bir iş birliği görüşmesi, ittifak değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "(CHP ile yapılan görüşmeler) Bu bir iş birliği görüşmesi. Yani bir ittifak değil. Onun altını çizerek söylüyorum. 24 Haziran'dan biz de ders aldık. 24 Haziran'dan çıkan sonuçları doğru değerlendirdik. Bir ittifak değil, ama bir daha altını çiziyorum, bazı bölgelerle ilgili iş birliği konusu şu anda görüşülüyor" - "Bunların içerisinde genelde büyükşehirler var. Büyükşehirlerin birkaçıyla sınırlı kalır bu. Bunların dışında İYİ Parti her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Bu bir iş birliği görüşmesi. Yani bir ittifak değil. Onun altını çizerek söylüyorum. 24 Haziran'dan biz de ders aldık. 24 Haziran'dan çıkan sonuçları doğru değerlendirdik. Bir ittifak değil, ama bir daha altını çiziyorum, bazı bölgelerle ilgili iş birliği konusu şu anda görüşülüyor." dedi.

Türkkan, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta çok yoğun geçen bir meclis trafiği yaşandığını anımsattı.

İYİ Parti'nin gündeme getirdiği konulardan birinin emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu belirten Türkkan, "Biz bu yasanın çıkarılması konusundaki talebimizde ısrarlı olacağız. Emeklilikte yaşa takılanların maliyeti Cumhurbaşkanının söylediği maliyette değil, bir kere orada gerçekten yanlış bir hesap var. Bu geçmişte yapılan birtakım emeklilik uygulamalarıyla şu anda emeklilik hakkı kazananlar arasında ciddi bir adaletsizlik yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkkan, yaklaşan yerel seçimlere de değinerek, "Yerel seçimlerde Yalova'da çok iyi bir sonuç alacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Yani bizim genel merkezde yaptırdığımız anketler de onu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Son günlerde CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin gündemde olduğunu, bu görüşmelerin belirli bir zaman diliminde olumlu veya olumsuz neticeleneceğini dile getiren Türkkan, şöyle devam etti:

"Bu bir iş birliği görüşmesi. Yani bir ittifak değil. Onun altını çizerek söylüyorum. 24 Haziran'dan biz de ders aldık. 24 Haziran'dan çıkan sonuçları doğru değerlendirdik. Bir ittifak değil, ama bir daha altını çiziyorum, bazı bölgelerle ilgili iş birliği konusu şu anda görüşülüyor. Bunların içerisinde genelde büyükşehirler var. Büyükşehirlerin birkaçıyla sınırlı kalır bu. Bunların dışında İYİ Parti her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek. Onu rahatlıkla söyleyebilirim."

Türkkan, İYİ Parti'nin yerel seçimlerle ilgili herhangi bir partinin desteğine, ittifakına ihtiyacı olmadığını ifade ederek, "81 vilayette teşkilatı olan dipdiri, en genç, vizyonu en geniş, mecliste kendini en iyi temsil eden milletvekilleri bulunan, geçmişte hiçbir bagajı olmayan yeni bir parti. Bulduğu adaylar da öyle olacak. Yalova için bulduğumuz aday da öyle olacak, göreceksiniz." diye konuştu.

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iş birliği ittifak İYİ parti İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Yalova yerel seçim

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