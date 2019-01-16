"Her sandık konulduğunda bu kutuplaştırmadan, bu insanların istiskal edilmesinden, Türk milletini oluşturan insanların bir bölümünün hakarete maruz kalmasından bıktık. Bu dile gerek duymuyoruz. Bu dil her seferinde sandalyeleri, koltukları muhafaza ettirdi ama milletimiz bu konuşmadan bıktı. Milletimiz huzur istiyor, geçim derdinde. İnsanlarımız, gençlerimiz işsizlik derdinde. Dolayısıyla bunları örtmenin yolu iri yarı laf etmektir."

Seçimde muhtar, belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanının seçileceğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimlerin milli beka açısından önemli olduğuna ilişkin açıklamalarının anımsatılarak, "Bu beka meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Sandalyelerin bekası var. Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin bir alakasını kuramıyorum." yanıtını verdi.

CHP ve İYİ Parti arasındaki seçim iş birliği görüşmelerinin durumuna ilişkin soru üzerine Akşener, heyetlerin müzakereyi sürdürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar biten şehirlerle ilgili bilgi sahibiyim, müzakere masasında olan yerlerle ilgili çok ayrıntı bilmiyorum. Şu ana kadar güzel mesafe alındığını bildirdiler. Bu bir iş birliği, güç birliği meselesi. İyi gittiğini söyleyebilirim. Kırmadan, dökmeden bir güç birliği konusunda anlayış birliğine varıldığını söyleyebilirim." dedi.

"Seçmen taşıma" iddialarına ilişkin bir soru üzerine de Akşener, konuyu takip ettiklerini, partisinin Seçim İşleri Başkanlığının suç duyurularında bulunduğunu bildirdi. Başkanlık Divanı toplantısında konunun ayrıntılı anlatıldığını belirten Akşener, "Hukuki olarak takibini yapıyoruz. Bunların ortadan kaldırılması için parti olarak ne gerekiyorsa onları yerine getiriyoruz." diye konuştu.

- "19 Şubat'ta ayrılacağını düşünüyorum"

Akşener, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifasına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi: