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  4. Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor

Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor

21.04.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı balıkçılar ağlarına takılan orkinos (ton) balığı sayesinde rekor kırdı. Tam 271 kilogram ağırlığında tartılan devasa balık, 'ortalamanın çok üzerinde' denilerek tanımlandı.

Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor

Avustralya Coffs Limanı'daki balıkçı ağlarına takılan orkinos, balıkçıların şaşkınlıkları içinde tartıya kondu. 271 kilogram ağırlığında tartılan devasa balık, daha önceki rekorları egale etti.

Daha önce ağlara takılan orkinosun 148 kilogram geldiğini söyleyen balıkçılar, ''Bu ortalamanın çok üzerinde, inanılmaz derecede şaşkınız'' şeklinde konuştular.

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''GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNÜYOR''

Sydney Balık pazarına konulan orkinos, ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında sergilenirken, Sydney Balık Pazarı işletme müdürü verdiği demeçte, ''Kesinlikle muhteşem bir balık ve oldukça iyi durumda. Biz de balıkçılar gibi şaşkınız. Yoldan geçenler onu görünce şoke oluyor'' dedi.

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