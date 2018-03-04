MAGAZİN

Bu bir rekor olmalı! 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye kökenli oyuncu Arzu Bazman, 17 yıldır ARD’de yayınlanan ‘In aller Freundschaft’ adlı hastane dizisinde hemşire Arzu Ritter’i canlandırıyor.

Bu bir rekor olmalı! 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

Berlin doğumlu 40 yaşındaki Arzu Bazman, 23 yaşında girdiği ‘In aller Freundschaft' adlı dizide neredeyse ömrünün neredeyse yarısını geçirdi. ARD'de yayınlanan ‘In aller Freundschaft' adlı dizide her hafta milyonlarca izleyicinin karşısına çıkan Bazman, oyunculuk kariyerinden önce de sağlık alanında meslek eğitimi yaptı.

SABAH PROGRAMI DA SUNDU

Üç yıl bu alanda çalışan Bazman, tesadüfen katıldığı bir yarışmada birinci olunca, oyunculuğu seçti. Alman televizyonlarında sabah kuşağında yayınlanan programlarda sunuculuk yaptı. Bu programdaki performansıyla büyük beğeni alan Bazman, daha sonra dizi ve filmlerde oynamaya başladı. 1999'da ilk kez kamera karşısına geçen Bazman, bugüne kadar 23 filmde rol aldı. Son olarak 2013'te Reha Erdem'in ‘İnsan Nedir Ki' filminde rol alan Arzu Bazman, şimdiye kadar Alman televizyonlarında yayınlanan 12 farklı dizide seyirci karşısına çıktı.

--3404821

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arzu bazman arzu ritter

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor Turabi'nin ilginç hayali! 'Giydiğim kostümle alakalı...'

Survivor Turabi'nin ilginç hayali! 'Giydiğim kostümle alakalı...'

Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

Serenay Sarıkaya hayali için 2 milyon TL ödedi!

Serenay Sarıkaya hayali için 2 milyon TL ödedi!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Aile boyu dizi!

Aile boyu dizi!

Yatak pozu

Yatak pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.