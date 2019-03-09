HABER

"Bu bir savaş değil, bu bir seçim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Bütün Sivaslılar hangi partiye oy veriyorlarsa versinler, hepsi bizim kardeşimiz. AK Parti'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi, BBP'lisi hepsi bizim kardeşimiz. Bu bir savaş değil, bu bir seçim ama bunu bir savaş olarak gösteriyorlar"

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bütün Sivaslılar hangi partiye oy veriyorlarsa versinler, hepsi bizim kardeşimiz. AK Parti'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi, BBP'lisi hepsi bizim kardeşimiz. Bu bir savaş değil, bu bir seçim ama bunu bir savaş olarak gösteriyorlar." dedi.

Ağbaba, partisinin Sivas Belediye Başkan adayı Ali Akyıldız'ın Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçim dönemine girdiklerini belirterek, "İki grup var. Bir grup umudu, yapacaklarını, seçilince ne yapacağını, kentleri nasıl yöneteceğini anlatıyor. Bir grup da karşısındakini ayrıştırıyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor, suçluyor. Cumhurbaşkanı olan birinin ülkeyi bölmemesi, toplumu kutuplaştırmaması gerekiyor." diye konuştu.

Sürekli olarak bekanın gündeme getirilmesini eleştiren Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı, 'Siyaset kutuplaştırmamalı, gönülleri buluşturmak için yapılır.' diyor. Güler misin ağlar mısın? Seçim döneminde ne konuşulur, seçim konuşulur, vaatler konuşulur. Ne konuşuluyor terör, ne konuşuluyor beka. Ekonomi çökmüş, insanlar aç durumda. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye oy veren de Sivas'taki vatandaş da yoksul, borçlu, doğru değil mi? Türkiye'nin en önemli kurumları satılmış durumda. Geçen yıl Ali Akyıldız ile 25 şeker fabrikasını 45 gün boyunca gezdik. 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' dedik. Ne diyorlar, 'Beka' diyorlar. 24 Haziran seçimlerini hatırlıyor musunuz? Ne diyorlardı? '24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanına, başkanlık sistemine oy verelim Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapın Türkiye uçacak.' diyorlardı. 'Dolar düşecek, faiz inecek, işsizlik azalacak, Türkiye uçacak.' diyorlardı. Altı ay içerisinde uçacak Türkiye'den beka sorunu olan Türkiye'ye geldik. Uçarken çakıldık."

Ağbaba, Sivaslılar hangi partiye oy verirlerse versinler kardeşleri olduğunu söyleyerek, "AK Parti'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi, BBP'lisi hepsi bizim kardeşimiz. Bu bir savaş değil, bu bir seçim ama bunu bir savaş olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Proje tanıtım toplantısına, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Başkanı Ahmet Turan Temel, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
AK Parti Belediye Başkan Adayı Taşyürek: Kartal’da çok büyük hizmet eksikliği varAK Parti Belediye Başkan Adayı Taşyürek: Kartal’da çok büyük hizmet eksikliği var
Özhaseki: "Vagon fabrikası kurdurup, bütün raylı sistem araçlarımızı yerli olarak imal ettirip aldık"Özhaseki: "Vagon fabrikası kurdurup, bütün raylı sistem araçlarımızı yerli olarak imal ettirip aldık"
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Ali Akyıldız CHP Sivas

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.