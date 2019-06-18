İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş, orada halkın getirdiği, hakkın, adaletin, vicdanın mücadelesini yapan ve darbeyle devrilen ama vicdanlarımızda her zaman en yüksek noktada bulunan Mısır'ın eski başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda vefat etmiştir. Bu bir şehadettir." dedi.

Beylikdüzü Kuğulu Park'ta gençlerle buluşan Soylu, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın selamını getirdiğini söyledi.

"Bir de bir izin kağıdı aldım, geldim. CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı, bana İstanbul'u yasakladı. 'Benim haberim olmadan İstanbul'a gitme' dedi. Benden ondan izin kağıdı aldım, geldim." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Soruyor, 'Süleyman Soylu, sen İçişleri Bakanısın, senin İstanbul'da ne işin var?' Doğru, İstanbul, Almanya'ya aitti, unutmuşuz. Başka ülkelerin vilayetiydi. Beni Ankara'dan, koltuğumdan sorumlu İçişleri Bakanı zannediyor. Söyleyeyim mi niçin İstanbul'da olduğumu? İstanbul'da şunun için varım. 30 günü aşkın İstanbul'da adım adım çalışıyor, herkese bir bir anlatmaya, izah etmeye, sakin sakin. Vatandaşımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin aklına, duygularına, vicdanlarına anlatmaya çalışıyoruz. Bir borcumuz var bizim. Babasının yanına giderken şehit olan Bedirhan bebeğe borcumuz var. Bu memlekette Batman'ın Kozluk ilçesindeki gençler, çocuklar dünyayla rekabet edebilsin, eğitilebilsin, kötü alışkanlıklar olmasın, anasını, babasını bırakıp, oraya, kendisini vatan topraklarına, devlete emanet eden Aybüke öğretmene borcumuz var bizim. Tatilde babasına giderken yolda çevirip katlettikleri Necmettin öğretmene borcumuz var. Eren Bülbül kardeşimize borcumuz var. Biz burada rahat yaşayayım diye Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Batman'da, Urfa'da, Mardin'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bu ülkenin insanları, gençleri huzur içerisinde yaşasın diye kendini feda eden ve şehitlik mertebesine ulaşmak için hiçbir şey düşünmeyen, bir dünya fotoğrafı gözünün önüne gelmeyen, bu ülkede terörü bitirmek için yaptığı mücadelede uzvunu kaybeden gazimize borcumuz var bizim. Biz bu borcun farkındayız. Bana 'Sen İstanbul'da niçin bulunuyorsun?' diyenlere söyleyeceğim söz şudur; Senin üzerinden borcumuza sadık olduklarımızı katledenler İstanbul'a sızmaya çalışıyorlar da onun için İstanbul'dayız."