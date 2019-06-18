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"Bu bir şehadettir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 00:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş, orada halkın getirdiği, hakkın, adaletin, vicdanın mücadelesini yapan ve darbeyle devrilen ama vicdanlarımızda her zaman en yüksek noktada bulunan Mısır'ın eski başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda vefat etmiştir. Bu bir şehadettir"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş, orada halkın getirdiği, hakkın, adaletin, vicdanın mücadelesini yapan ve darbeyle devrilen ama vicdanlarımızda her zaman en yüksek noktada bulunan Mısır'ın eski başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda vefat etmiştir. Bu bir şehadettir." dedi.

Beylikdüzü Kuğulu Park'ta gençlerle buluşan Soylu, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın selamını getirdiğini söyledi.

"Bir de bir izin kağıdı aldım, geldim. CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı, bana İstanbul'u yasakladı. 'Benim haberim olmadan İstanbul'a gitme' dedi. Benden ondan izin kağıdı aldım, geldim." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Soruyor, 'Süleyman Soylu, sen İçişleri Bakanısın, senin İstanbul'da ne işin var?' Doğru, İstanbul, Almanya'ya aitti, unutmuşuz. Başka ülkelerin vilayetiydi. Beni Ankara'dan, koltuğumdan sorumlu İçişleri Bakanı zannediyor. Söyleyeyim mi niçin İstanbul'da olduğumu? İstanbul'da şunun için varım. 30 günü aşkın İstanbul'da adım adım çalışıyor, herkese bir bir anlatmaya, izah etmeye, sakin sakin. Vatandaşımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin aklına, duygularına, vicdanlarına anlatmaya çalışıyoruz. Bir borcumuz var bizim. Babasının yanına giderken şehit olan Bedirhan bebeğe borcumuz var. Bu memlekette Batman'ın Kozluk ilçesindeki gençler, çocuklar dünyayla rekabet edebilsin, eğitilebilsin, kötü alışkanlıklar olmasın, anasını, babasını bırakıp, oraya, kendisini vatan topraklarına, devlete emanet eden Aybüke öğretmene borcumuz var bizim. Tatilde babasına giderken yolda çevirip katlettikleri Necmettin öğretmene borcumuz var. Eren Bülbül kardeşimize borcumuz var. Biz burada rahat yaşayayım diye Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Batman'da, Urfa'da, Mardin'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bu ülkenin insanları, gençleri huzur içerisinde yaşasın diye kendini feda eden ve şehitlik mertebesine ulaşmak için hiçbir şey düşünmeyen, bir dünya fotoğrafı gözünün önüne gelmeyen, bu ülkede terörü bitirmek için yaptığı mücadelede uzvunu kaybeden gazimize borcumuz var bizim. Biz bu borcun farkındayız. Bana 'Sen İstanbul'da niçin bulunuyorsun?' diyenlere söyleyeceğim söz şudur; Senin üzerinden borcumuza sadık olduklarımızı katledenler İstanbul'a sızmaya çalışıyorlar da onun için İstanbul'dayız."

Elbette ki seçimi kazanmanın ve belediyeyi en iyi şekilde idare etmenin kendi sorumluluklarında olduğunu, bir iddianın peşinde olduklarını ve gençlerin hayallerine kavuşacağı güçlü, zengin ve özgür bir Türkiye için çaba harcadıklarını belirten Soylu, "Sözlerine 'Sizin Allah'ınız' diyerek, haşa inandığımız ve kulu olduğumuz Allah'ımıza yönelik iftiralarıyla başlayan ve devletimize 'seri katil' diyenlere karşı bu ülkede bu mücadeleyi devam ettirmek için bir çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini hatırlatan Soylu, şunları söyledi:

"Bugün bizi derinden sarsan bir haber aldık. Biliniz ki dünya bugün bir kez daha zulme sessiz kalmanın, demokrasiyi eliyle rafa kaldırırken sessiz kalmanın acısını ağır bir şekilde yaşamıştır. Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş, orada halkın getirdiği, hakkın, adaletin, vicdanın mücadelesini yapan ve darbeyle devrilen ama vicdanlarımızda her zaman en yüksek noktada bulunan Mısır'ın eski başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda vefat etmiştir. Bu bir şehadettir. Bilinmelidir ki kıymetli genç arkadaşlarım, maddi zenginlikler gelip geçicidir. Onlara tamah edenler, makamlara, mevkilere, şana, şöhrete, fazla sevgiye tamah edenler, fazla üzüntüyle yeise kapılanlar, biliniz ki zarardadırlar. Zararda olmayan kimdir biliyor musunuz? Zararda olmayan bu dünyada yaşarken öteki dünyanın da hesabını yapabilenler ve maneviyatını güçlü tutabilenlerdir."

Türkiye'nin 300 yıldır ilk kez yükselmeye başladığını vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi yükseltmeye çalıştıklarını, gençlerin ise bütün dünyaya Anadolu'yu nakşetmesini istediklerini söyledi.

İstanbul'un sadece bir şehir olmadığını belirten Soylu, Bakü, Şam, Kahire, Filistin, Kudüs, Kerkük, Musul, Telafer, Basra, Kosova ve Bosna'da bir ümitsizlik varsa buraların ümidinin İstanbul olduğunu vurguladı.

Soylu, 23 Haziran'ın, 8 yıldır Türkiye'nin haracını almaya çalışanların fırsat kolladığı bir seçim olduğunu kaydetti.

1980 öncesinde ve 28 Şubat öncesinde devalüasyonla Türkiye'nin haracının alındığına şahit olduklarını aktaran Soylu, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'nin haracının istenmesi olayları olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye 2 yıldır Amerika merkezli ekonomik saldırılar yapıldığına değinen Soylu, Amerika'ya haraç vermeyeceklerini belirtti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanıyken ilçeye Makarios'ın heykelini diktiğini, LGBT'nin amblemini belediyenin amblemi yaptığını söyledi.

31 Mart'ta yaşanan usulsüzlüklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, seçimlerde hile yapıldığını, oyların çalındığını sözlerine ekledi.

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Beylikdüzü Süleyman Soylu

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