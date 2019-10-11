ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu bir ülkeyle yapılan bir savaş değildir." dedi.

Kurtulmuş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nın adı üstünde barışı sağlama operasyonu olduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın bir savaş olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu bir ülkeyle yapılan bir savaş değildir. Türkiye bu harekatı yaparken bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, kimsenin bir damla petrolünde gözü yoktur. Bu bölgeyi işgal edenlerin, Orta Doğu'nun nimetlerinden yararlanmak için üzerine çullananların anlamadığı husus burasıdır. Türkiye, bu aziz millet, tarih boyunca, gittiği hiçbir yere emperyalist amaçla gitmemiş, gittiği yerde de halka zulmetmemiştir."

- "Türkiye'ye karşı yapılan bir töhmettir"

Harekat sırasında sivillerin, hangi dilden, hangi etnik yapıdan olursa olsun sivil vatandaşların hayatının garanti altına alınması için operasyonunun titizlikle yürütüldüğünü aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti: