Bu bir veda değil: Microsoft 2 Xbox oyun konsolunun üretimini durdurdu!

Xbox One X ve Xbox One S, Microsoft'a birçok konuda başarı getirdi. Ancak bu iki oyun konsol, artık Xbox Series X ve Xbox Series S adında iki model ile güncellenecek. Bu güncelleme ile birlikte diskli Xbox One S'in satışları da bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ancak Xbox One X ve Xbox One S Digital Edition için aynı şeyi söylemek artık mümkün değil.

XBOX ONE X VE XBOX ONE S DİGİTAL EDİTİON ARTIK YOK

Microsoft, Xbox One X ve One S Digital Edition'ın üretim bandından son kez çıktığını, çıkan son partinin de çeşitli mağazalara dağıtıldığını duyurdu. Yani bundan böyle Xbox One X ve Xbox One S Digital Edition üretimi gerçekleştirilmeyecek. Sadece depoda veya piyasada kalan ürünler oyuncular tarafından satın alınabilecek.

XBOX ONE S İLE YOLA DEVAM KARARI VERDİ AMA...

Xbox One X için Microsoft'un çok radikal bir karar aldığını söylemek mümkün. Zira, Xbox One X 2017 yılında çıkmasına rağmen hale birçok oyuncu tarafından tercih edilebilecek bir konsol. Fakat Xbox Series X'in önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını da unutmamak gerek. Xbox One S ise, Microsoft tarafından hala fiyat performans oranı en iyi konsol olarak görülüyor. Bu yüzden onun üretimi için devam kararı çıkmış durumda. Tabi şimdilik resmi olmayan Xbox Series S tanıtılana kadar. Çünkü Xbox Series S performansına rağmen uygun fiyatıyla Xbox One S'in pabucunu dama atacak gibi.