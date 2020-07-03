Bu bitkiler kanserle savaşta önemli rol oynuyor! Listeye yeni bitkiler eklendi...

Çağımızda kanserden mustarip hasta sayısı, maalesef epey bir yaygın. Bunun sebebi bazen radyasyon ve stres gibi dış etkenler olsa da pek çok kanser çeşidinin temelinde düzgün beslenme eksikliğinden kaynaklı sorunlar yatıyor. Bu yüzden de özellikle gıdaların kanserojen maddelerle dolup taşması sebebiyle gerek kendine, gerek tanıdıklarına şifa bulmak amacıyla bitkilerin kanser tedavisi ve önlemi bakımından işlevlerini araştıran insan sayısı gittikçe artıyor. Siz de bir sebepten dolayı kansere karşı savaşmada fayda sağlayan bitkilerin hangileri olduğunu merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

NOT: Kullanmadan önce doktora danışmayı unutmayın!

1) ZERDEÇAL

Zerdeçal, hem iyi bir antioksidan kaynağı hem de bir anti-kanserojendir. Özellikle pankreas kanserine karşı tedavi edici özellikler bulunduran zerdeçal bol şekilde tüketildiği zaman faydasını gösterecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken unsur, tedavi edici kurkumin maddesinin zerdeçalda oldukça az bulunduğudur. Ayrıca, kurkuminin emilimi de düşüktür, bu yüzden doktorlar güvenilir bir zerdeçal özü tüketmeyi daha uygun bulurlar.