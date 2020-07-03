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Bu bitkiler kanserle savaşta önemli rol oynuyor! Listeye yeni bitkiler eklendi...

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kanser, günümüzün sıkça görülen hastalıklarından bir tanesidir. Çağımızda bitkisel tedavileri ilaç tedavisine tercih eden hasta miktarı göz önünde bulundurulduğunda, kanser hastalarının tedavi yöntemi olarak şifalı bitkilere yönelmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Eğer siz de gerek önlem, gerek tedavi amaçlı olarak kansere iyi gelen şifalı bitkilerin ne olduğunu merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Bu bitkiler kanserle savaşta önemli rol oynuyor! Listeye yeni bitkiler eklendi...

Çağımızda kanserden mustarip hasta sayısı, maalesef epey bir yaygın. Bunun sebebi bazen radyasyon ve stres gibi dış etkenler olsa da pek çok kanser çeşidinin temelinde düzgün beslenme eksikliğinden kaynaklı sorunlar yatıyor. Bu yüzden de özellikle gıdaların kanserojen maddelerle dolup taşması sebebiyle gerek kendine, gerek tanıdıklarına şifa bulmak amacıyla bitkilerin kanser tedavisi ve önlemi bakımından işlevlerini araştıran insan sayısı gittikçe artıyor. Siz de bir sebepten dolayı kansere karşı savaşmada fayda sağlayan bitkilerin hangileri olduğunu merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

NOT: Kullanmadan önce doktora danışmayı unutmayın!

1) ZERDEÇAL

Zerdeçal, hem iyi bir antioksidan kaynağı hem de bir anti-kanserojendir. Özellikle pankreas kanserine karşı tedavi edici özellikler bulunduran zerdeçal bol şekilde tüketildiği zaman faydasını gösterecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken unsur, tedavi edici kurkumin maddesinin zerdeçalda oldukça az bulunduğudur. Ayrıca, kurkuminin emilimi de düşüktür, bu yüzden doktorlar güvenilir bir zerdeçal özü tüketmeyi daha uygun bulurlar.

2) LİMON

Limon, C vitamini bakımından zengin olmasının yanı sıra D-Limonin denen bir madde de içerir. Bu maddenin C vitaminiyle birleşimi sayesinde limon çok iyi bir antioksidan konumuna gelir. Bağışıklık sisteminize yeterli katkıyı sağlayabilmesi açısından, günde 2 adet limonu kabuklarıyla birlikte tüketmeniz tavsiye edilir.

3) ÇÖREK OTU

Çörek otunda bulunan timokinon maddesi, kansere karşı verdiğiniz savaşta size destek çıkmakla kalmayacak, aynı zamanda vücudunuzdaki iltihaplanmaları gidererek bağışıklığınızı güçlendirecektir.

4) YEŞİL ÇAY

2006 yılında Japon bilim adamlarınca gerçekleştirilen bir araştırmada, yeşil çay tüketimi her çeşit hastalığa bağlı ölüm riskini minimuma indirgediği belirtilmiş. Kısacası, meme kanserinden sindirim sistemi kanserine kadar pek çok kanser çeşidine karşı yeşil çay tüketilebilir. Ancak tüketim miktarınız sahip olduğunuz hastalıklara bağlı olarak değişebileceği için bir doktora danışmadan yeşil çay tüketmemeniz sizin yararınıza olacaktır.

5) BROKOLİ

Bu zamana dek brokolinin kansere sebep olduğu görüşünde olanlar da vardır, ancak işin doğrusu brokolinin kansere iyi geldiğidir. Glukosinot adı verilen ve brokoli soyundan gelen tüm bitkilerde bulunan madde, kanserle olan savaşınızda en büyük destekçilerinizden biri olacaktır. Ancak bu maddeden verim alabilmeniz için brokoliyi haşlamadan, sadece parçalayarak tüketmeniz gerekir. Çünkü brokoli haşlandığı zaman, bulundurduğu aktif maddeler zarar görür ve size bir iyiliği dokunmaz. Yine de haşlamadan yiyemem diyorsanız, birkaç dakikayı aşmaksızın buharda bekleterek tüketebilirsiniz.

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