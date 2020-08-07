Bu bluetooth kulaklıklar uygun fiyatıyla dikkat çekiyor! Fırsatı kaçırmayın...

Kabloların birbirine dolanıyor oluşu veya konforlu bir dinleme gerçekleştirememe gibi problemler üzerine birçok teknoloji şirketinin ayrı ayrı çalışmaları sonrasında şu an kullanımı oldukça popüler olan kablosuz kulaklıklar yani bluetooth kulaklıklar ortaya çıktı. Kablosuz kulaklıklar hayatımıza konfor katarken bazıları yüksek fiyatlarıyla hepimizi şaşırttı. Bazı telefon üreticileri, kablolu kulaklıklar için girişi dahi kaldırdı. Bu da insanları yeni nesil kulaklık alımına yöneltti. Eğer bluetooth kulaklık almak istiyorsanız ve uygun fiyatlı olmasına da dikkat ediyorsanız farklı markalar tarafından üretilen hesaplı fiyata sahip kulaklıklar bulabilirsiniz.
UYGUN FİYATLI BLUETOOTH KULAKLIKLAR
QCY T5
200 lira altındaki fiyatına rağmen sunduğu özellikler birçok kişi tarafından tercih edilmesini sağlıyor.
Kulaklığın ilk göze batan özelliği tasarımının kulak altına doğru uzayan bir çıkıntıya sahip olması.
Dokunmatik panele sahip olması şarkı geçişleri ve telefon görüşmeleri kontrolü için kolaylık sağlıyor.
Kulakta dururken herhangi bir düşme sorunu yaşamayan bu model izolasyon konusunda da başarılı.
IPX4 sertifikasına sahip model belli seviyelerde ter, su gibi sıvılara karşı dayanıklılık gösteriyor.
Oyun modu sayesinde oyun oynarken yaşanan gecikmeleri en aza indirgiyor.
Mod özelliği uygun fiyatlı kulaklıklar arasında öne çıkmasını sağlıyor.
REDMI AIRDOTS
Son yıllarda özellikle ülkemizde hızla yükselen bir marka olan Xiaomi'nin ürettiği bu kulaklık fiyat/performans olarak oldukça uygun bir ürün.
Renk seçeneği sadece siyah olan kulaklığın hem kendisi hem de şarj kutusu aynı renge sahip.
Başarılı performansıyla dikkat çeken ürünün tasarımı da kulak içi olarak dizayn edilerek rahatlık sağlanmış.
Ayrıca, bu model su sıçramalarına karşı da dayanıklı bir yapıya sahip.
Bluetooh 5.0 teknolojisine sahip olması uygun fiyatlı bluetooth kulaklıklarda öne çıkmasını sağlıyor.
Yaklaşık 4 saat boyunca müzik dinleme imkanı tanıyor.
HAYLOU GT1
Redmi Airdots modeli ile benzerlikler taşısa da birden fazla farklı özelliği içerisinde barındırıyor.
Renk seçeneği olarak siyah ve beyaz belirlenmiş ve IPX5 sertifikasına sahip bir cihaz.
Redmi Airdots'dan en önemli farkı dokunmatik panel sayesinde kulaklığı kontrol edebilmek.
Bluetooth 5.0 özelliğine sahip kulaklık, oyun seslerini biraz geç iletse de video izlerken herhangi bir gecikme yaşatmıyor.
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