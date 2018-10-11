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Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın!' uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

İngiltere'de yetkililer tarafından yapılan uyarılar ülkede endişe yarattı.

Bir böcek cinsi ile ilgili alarm verilen ülkede halk, camlarını sıkıca kapatması yönünde uyarılıyor. İşte detaylar...

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Uzmanlar vakit geçtikçe daha çok görülen bu böcek cinsi yüzünden alarm verdi.
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Bütün İngiltere’de yaşayanlar, pencerelerini sıkıca kapamaları yönünde uyarıldı.
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Kuzey Amerika’ya 1988’de ulaşan Asya uğurböceği, 2004’te İngiltere’de görülmeye başlanmıştı.
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Siyah kanatlarıyla ayırt edilebilen uğur böcekleri, şimdi soğuk havadan kaçarak evlere sığınmaya çalışıyor.
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Sosyal medyada insanlar, binlerce böceğin evlerine girdiğini belirterek, şaşkınlıklarını paylaştı.
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Sonbaharda Asya ve Kuzey Amerika’dan gelerek şaşırtan böceklerin, yerel cinsleri tehlikeye attığı bildirildi.
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Tehlike, cinsel yolla bulaşan mantar hastalığından kaynaklanıyor.
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böcek ingiltere

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