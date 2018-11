"Bu bölgede her zaman söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz"

NEVŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıyaydı. Ancak bu ekonomik savaştan hep birlikte, bir ve beraber olarak çıktık. Çok daha güçlü çıkacağız, çok daha güçlü ülke olacağız. Bu bölgede her zaman söz sahibi olduk, söz sahibi olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Bu anlamda yerel yönetimlerin önem taşıdığına dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla ülkemizin yaklaşık yüzde 75'ine düzenli depolama tesisi, yüzde 85'ine de atık su arıtma hizmeti veriyoruz. 2023 yılında da hedefimiz tüm ülkeye bu hizmetleri vermek. Bu anlamda belediyecilik ve belediye hizmetleri çok büyük önem arz ediyor. TOKİ tarafından buraya 7 bin 300 konut gerçekleştirdik. Konutların 5 bine yakını orta gelirli ailelere dağıtıldı. 5 cami, 5 hastane, okul, sağlık ocağı ile birlikte 759 milyon liralık yatırım yaptık. Bakanlık olarak Nevşehir’de çeşitli yatırımlar da yaptık.

Ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden tarım arazisini kiraladık. Birçok çiftçimiz bundan faydalandı. Bölgedeki atıl durumdaki hazine taşınmazlarının da kiralamalarını yapıp bu bölgedeki istihdamı arttırmak adına çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz. 2 milyar 86 milyon lira hizmet yapılmıştır. Biz bunları daha da artırmayı daha büyük motivasyonla sürdüreceğiz. Ülkemiz, ekonomik bir savaşla karşı karşıyaydı. Ancak bu ekonomik savaştan hep birlikte, bir ve beraber olarak çıktık. Çok daha güçlü çıkacağız, çok daha güçlü ülke olacağız. Bu bölgede her zaman söz sahibi olduk, söz sahibi olmaya da devam edeceğiz. Terör örgütüne ve terör örgütüyle bağlantılı hiçbir örgüte bu topraklarda hizmet etmelerine, propaganda yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bir ve beraber olduğumuz sürece de her zaman güçlü olacağız. Bunu da tüm milletlere anlattık diye düşünüyorum."

Kurum, mart ayında yapılacak yerel seçimde, sosyal belediyecilikle başlayan ve bu süreçte gönül belediyeciliğine dönen siyasette herkesi kapı kapı ziyaret edeceklerini belirterek, Nevşehir'i bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için vatandaşın derdini, tasasını dinleyip çözüm önerileri sunmak gerektiğini vurguladı.