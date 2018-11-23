"Bu bölgede her zaman söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz"

NEVŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıyaydı. Ancak bu ekonomik savaştan hep birlikte, bir ve beraber olarak çıktık. Çok daha güçlü çıkacağız, çok daha güçlü ülke olacağız. Bu bölgede her zaman söz sahibi olduk, söz sahibi olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli inceleme ve programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kurum, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantıda Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve bakanlık bürokratları da hazır bulundu. Kurum, daha sonra Emlak Konut'un Nevşehir'de yaptığı konutları inceledi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kurum, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından AK Parti iktidarı döneminde Nevşehir'e 7 bin 300 konut kazandırıldığını, bu konutlardan yaklaşık 5 bininin dar gelirli ailelere teslim edildiğini kaydetti.