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"Bu bölgede herkesin gözü var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Türkiye, Ortadoğu'da ekonomik gücü olan bir ülke haline gelmezse başımıza çorap örerler, problemler açarlar çünkü bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en stratejik bölgesi. Bu bölgede herkesin gözü var" - "Biz 'ABD ve Avrupa ile karşı karşı gelelim, harp edelim, rest çekelim' demiyoruz ama herkes üzerine düşeni bilmeli. Eğer böyle stratejik müttefiklik diye bir mefhumu benimsemişsek bunun gereği mutlaka yerine getirilmeli"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye, Ortadoğu'da ekonomik gücü olan bir ülke haline gelmezse başımıza çorap örerler, problemler açarlar çünkü bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en stratejik bölgesi. Bu bölgede herkesin gözü var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde, ağustos ayı il başkanları ve il müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, toplantıyla birlikte mahalli seçimlerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Seçimlerin öne alınma ihtimalinin güçlü olmadığına değinen Karamollaoğlu, "Hiç belli de olmuyor. Bir konuyu ne kadar yüksek sesle dile getirirlerse onun tam tersini yaptıklarına da şahit olduk." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, İdlib'e yapılması planlanan saldırıya ilişkin, "Mutlaka Türkiye, Rusya, İran bir araya gelerek bu problemi çözmeye çalışmalı." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile Türkiye'nin stratejik müttefik olamayacağını vurgulayan Karamollaoğlu, "ABD'nin hedefinde büyük Ortadoğu diye bir projeyi gerçekleştirmek yatıyor. Haritaları çizilmiş. Onun için Ortadoğu'yu karıştırmak derdine düştüler. İslam aleminde direnci kırabilmek için her yerde problem çıkarıyorlar. Bunu görmeden bir politika belirlenebilir mi? Belirlenen politika sağlıklı olur mu? 'Biz ABD ve Avrupa ile karşı karşı gelelim, harp edelim, rest çekelim' demiyoruz ama herkes üzerine düşeni bilmeli. Eğer böyle stratejik müttefiklik diye bir mefhumu benimsemişsek bunun gereği mutlaka yerine getirilmeli." diye konuştu.

Dünyada en etkili silahın ekonomi olduğunu belirten Karamollaoğlu, ülkelerin istediklerini ekonomik ambargolarla ekonomik politikalarla gerçekleştirme yoluna gittiklerini kaydetti.

Karamollaoğlu, "Ülkeleri yaşanamaz hale getiriyorlar, ellerindeki ekonomik güç en büyük silah. Türkiye, Ortadoğu'da ekonomik gücü olan bir ülke haline gelmezse başımıza çorap örerler, problemler açarlar çünkü bulunduğumuz coğrafya dünyanın en stratejik bölgesi. Bu bölgede herkesin gözü var." dedi.

Dolardaki yükselişe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Bu içinde yaşadığımız şartlar, 15 yıldır 'geliyorum' diyordu. 15 yıldır Türkiye'yi böyle bir operasyona karşı dayanıklı hale getirmek yerine hükümet her attığı adımla zaafımızı büyüttü bizim. Biz dolara muhtaç hale geldik. Onun için şimdi bocalıyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlere girerken, partililerin moralini yüksek tutması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Milli görüş belediyeciliğini halka en yakın hizmet birimi olarak nasıl yeniden ele alacağımızı çok güzel bir şekilde kamu oyuna yansıtacağız ve inşallah başarılı bir seçim kampanyasını da el birliği ile yürüteceğiz." açıklamasını yaptı.

Karamollaoğlu, seçim beyannamelerini yaklaşık 1,5-2 ay içerisinde partililere ulaştıracaklarını bildirdi.

"Yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna Karamollaoğlu, "Mahalli seçimlerde herkes ister istemez tek başına seçime gidecektir. Onun için mahalli seçimlerde bir ittifak meselesi şu anda bizim gündemimizde yok." yanıtını verdi.

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Ağustos ayı İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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