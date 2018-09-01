Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye, Ortadoğu'da ekonomik gücü olan bir ülke haline gelmezse başımıza çorap örerler, problemler açarlar çünkü bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en stratejik bölgesi. Bu bölgede herkesin gözü var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde, ağustos ayı il başkanları ve il müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, toplantıyla birlikte mahalli seçimlerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Seçimlerin öne alınma ihtimalinin güçlü olmadığına değinen Karamollaoğlu, "Hiç belli de olmuyor. Bir konuyu ne kadar yüksek sesle dile getirirlerse onun tam tersini yaptıklarına da şahit olduk." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, İdlib'e yapılması planlanan saldırıya ilişkin, "Mutlaka Türkiye, Rusya, İran bir araya gelerek bu problemi çözmeye çalışmalı." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile Türkiye'nin stratejik müttefik olamayacağını vurgulayan Karamollaoğlu, "ABD'nin hedefinde büyük Ortadoğu diye bir projeyi gerçekleştirmek yatıyor. Haritaları çizilmiş. Onun için Ortadoğu'yu karıştırmak derdine düştüler. İslam aleminde direnci kırabilmek için her yerde problem çıkarıyorlar. Bunu görmeden bir politika belirlenebilir mi? Belirlenen politika sağlıklı olur mu? 'Biz ABD ve Avrupa ile karşı karşı gelelim, harp edelim, rest çekelim' demiyoruz ama herkes üzerine düşeni bilmeli. Eğer böyle stratejik müttefiklik diye bir mefhumu benimsemişsek bunun gereği mutlaka yerine getirilmeli." diye konuştu.