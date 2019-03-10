Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Onlar hem sizin paralarınızı hem çocuklarınızı hem de sizlerin geleceğini çaldılar. Biz tabii ki buna müsaade edemezdik ve gereğini yaptık. Bundan sonra da bunlarla ilgili olarak bu bölgelerde istismar siyaseti yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Ağrı'daki temasları kapsamında Bakan Varank, Beşevler taziye evinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın gönüllerindeki yerinin farklı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özel önem verdiği, takip ettiği bir şehir olduğunu söyledi.

Bakan Varank, 16 yılda kente 15 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, Ağrı'nın milli gelirini 20 kat attırdıklarını vurguladı.

"Türkiye'de sıcak asfaltı, çevre yolları, bağlantı yollarıyla Türkiye'nin bir numaralı şehri Ağrı." ifadesini kullanan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Tabii hastanemizi kazandırdık. Sayamayacağım daha onlarca hizmeti ilimize kazandırdık. Buraya gelmeden önce de Doğubayazıt'da bölgenin en büyük, en modern hayvan pazarının açılışını yaptık. Ağrı görebileceğimiz en güzel coğrafyalardan bir tanesi. Turizm açısından bu şehirde bir potansiyel var. Bölgemizin ve Türkiye'nin hayvancılık açısından en verimli şehirlerinden bir tanesi. Burada bir termal potansiyeli var. Termal ile seracılık, turizm, enerji yatırımları yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim önümüzde yapacak çok işimiz var. Ağrı'yı bekleyen güzel günler var."