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Bu böreği tadan, yemek için bir daha geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde yaşayan Boşnaklar, Bosna Hersek'in asırlık lezzeti olan Boşnak böreğini sofralarından eksik etmiyor. Boşnaklara özgü en lezzetli, bir o kadar da zahmetli yemeklerden biri olan Boşnak böreği geleneğinin yaşatıldığı köyde böreği tadanlar ise mutlaka yeniden geliyor.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde yaşayan Boşnaklar, Bosna Hersek'in asırlık lezzeti olan Boşnak böreğini sofralarından eksik etmiyor. Boşnaklara özgü en lezzetli, bir o kadar da zahmetli yemeklerden biri olan Boşnak böreği geleneğinin yaşatıldığı köyde böreği tadanlar ise mutlaka yeniden geliyor.

Osmanlı- Rus Savaşı sırasında 1877-1878 yıllarında Bosna Hersek'in Bihaç bölgesinden göç edenlerin yaşadığı Biga'nın Kalafat köyünde, yapılması basit gibi görünse de yapımında el mahareti ve hamaratlık isteyen Boşnak böreği geleneği yaşatılıyor. Köyde bulunan Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği, Boşnakların gelenek ve göreneklerini yaşatmaları için etkinlikler düzenliyor. Kalafat köyündeki düğünler ve bayramlaşmalar Boşnak geleneklerine göre yapılıyor. Özel günlerde yemek menüsünden Boşnak böreği hiç eksik olmuyor. Boşnak böreğinin hemen her evde yapıldığını belirten Dernek Başkanı Ergün Erkap, "Boşnaklar bu böreği yemedi mi yaşayamaz. Haftada iki sefer bu böreği yiyecek. Eskiden ninelerimiz bu börekleri, şimdi pek kalmadı ama toprak fırınlarda yaparlardı. Şimdi kuzine de yapıyoruz. Boşnak böreğimizi ve geleneğimizi bölgeye gelen turistlere de tanıtmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da var" dedi.

Evlerinin bahçesinde börek yapan Nevin Sarı ve Sevim Elgün kardeşler ise Boşnak böreğinin özelliklerini anlattı. Nevin Sarı, Boşnak böreğini hazırlamak için önce hamuru karıp, sonra yufkayı açtıklarını, içini de hazırladıkları malzemesini koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tepsiye yerleştiriyoruz. Pişirdikten sonra da üzerine yağlı su döküp, böreği dinlenmesi için 15 dakika bekletiyoruz. Ardından afiyetle yiyoruz. Boşnak böreğinin tadını diğer böreklerden ayıran özelliği, içindeki malzemesinin çiğ olmasıdır. Malzemesini pişirmeden koyuyoruz. Ayrıca, yufkası da çok ince olmalı. Patatesli, kıymalı, kabaklı, lahanalı, ıspanaklı, yoğurtlu börekler yapıyoruz. Çok talep var. Parasıyla yaptıran çok oluyor. Tadını alan herkes gelip, tekrar yemek istiyor. Sıkça Boşnak böreği yapıyoruz. Özellikle bu börek düğünlerin olmazsa olmazımızdır. Yemeğin yanında ayrıca börek de yapılıyor. Bu börek bizim atalarımızdan kalmadır. Bizde atalarımızdan gördük, öğrendik. Bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Ben 40 yaşında bu böreği yapmayı öğrendim. Kızıma da öğrettim. İnşallah bu gelenek devam edecek."

Abla Sevim Elgün ise "Boşnak böreği sofralarımızda muhakkak olacak. Haftada birkaç kez börek yemedik mi biz aç kalıyoruz. Bu börek her evde olur. Çok güzeldir. Herkes bu böreği yiyecek ve tadına bakacak. Düğünlere dışarıdan gelenler muhakkak soruyorlar, 'Börek var mı?' diye. Biga ilçe merkezinden bile eşimiz dostumuz arıyor, 'Varsa Boşnak böreği yemeye geleceğiz' diye. Hasret değiliz, ama illaki bu börek yenecek" diye konuştu.

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