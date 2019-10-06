Bu böreği tadan, yemek için bir daha geliyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde yaşayan Boşnaklar, Bosna Hersek'in asırlık lezzeti olan Boşnak böreğini sofralarından eksik etmiyor. Boşnaklara özgü en lezzetli, bir o kadar da zahmetli yemeklerden biri olan Boşnak böreği geleneğinin yaşatıldığı köyde böreği tadanlar ise mutlaka yeniden geliyor.

Osmanlı- Rus Savaşı sırasında 1877-1878 yıllarında Bosna Hersek'in Bihaç bölgesinden göç edenlerin yaşadığı Biga'nın Kalafat köyünde, yapılması basit gibi görünse de yapımında el mahareti ve hamaratlık isteyen Boşnak böreği geleneği yaşatılıyor. Köyde bulunan Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği, Boşnakların gelenek ve göreneklerini yaşatmaları için etkinlikler düzenliyor. Kalafat köyündeki düğünler ve bayramlaşmalar Boşnak geleneklerine göre yapılıyor. Özel günlerde yemek menüsünden Boşnak böreği hiç eksik olmuyor. Boşnak böreğinin hemen her evde yapıldığını belirten Dernek Başkanı Ergün Erkap, "Boşnaklar bu böreği yemedi mi yaşayamaz. Haftada iki sefer bu böreği yiyecek. Eskiden ninelerimiz bu börekleri, şimdi pek kalmadı ama toprak fırınlarda yaparlardı. Şimdi kuzine de yapıyoruz. Boşnak böreğimizi ve geleneğimizi bölgeye gelen turistlere de tanıtmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da var" dedi.