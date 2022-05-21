HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu büfede 15 tost yiyen para vermiyor, bir de çeyrek altın alıyor

Bu büfede 15 tost yiyen para vermiyor, bir de çeyrek altın alıyor

21.05.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir büfe sahibi ilginç bir kampanyaya imza attı. İşletmeci Yaşar Korkmaz, iş yerine gelip 13 ve 15 tost yiyen müşterilerden para almıyor, üstüne bir de altın veriyor...

Bu büfede 15 tost yiyen para vermiyor, bir de çeyrek altın alıyor

Osmangazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz, 5 ay önce kampanya düzenledi. Bir oturuşta 13 adet tost yiyene gram altın 15 adet yiyene ise çeyrek altın hediye ediyor. 13 ve 15 adet yiyemeyenden ise kaç adet tost yediyse ücretini alıyor. Bu sayede talepleri artan Korkmaz, satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

Farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptığını ifade eden Yaşar Korkmaz, "Büfemizde 13 adet tost yiyene gram altın hediye ediyoruz. 15 adet yiyene ise çeyrek altın veriyoruz. Taahhüt ettiği tostu yiyemeyenden kaç tane tost yiyeceğini belirttiyse o kadar tost parası alıyoruz. Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor" dedi.

46fd1b51-087f-4fb4-b561-01f3f18bd068

Kampanyaya katılan vatandaşlar "Buraya 13 ve 15 tane tost yemeye geldik. Tostları yersek altınları alacağız" şeklinde konuştular. (İHA)

b5287e8d-1a78-4de0-9c01-18719da1f97d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler bu kadarına da 'Pes' dedirtti! Yaptığı şeyin bedeli ağır olduGörüntüler bu kadarına da 'Pes' dedirtti! Yaptığı şeyin bedeli ağır oldu
Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK tepkisi: Terör örgütüne silah desteği veriyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK tepkisi: Terör örgütüne silah desteği veriyorlar
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Kadıköy'de korkunç cinayet! Diş hekimi, ofisinde ölü bulundu

Kadıköy'de korkunç cinayet! Diş hekimi, ofisinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Sessiz pandemi ciddiye alınmıyor! Her geçen gün sayı artıyor

Sessiz pandemi ciddiye alınmıyor! Her geçen gün sayı artıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.