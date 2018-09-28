HABER

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

Bilim insanları, sıtma ve dang humması hastalıkları yüzünden her yıl yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan sivrisinek türlerini kontrol altına almak için yeni bir yöntem geliştirdi.

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

Euronews'in haberine göre İngiltere'nin Imperial College Üniversitesi çalışanları, laboratuvardaki sivrisinek popülasyonunu tamamen ortadan kaldırmak için gen düzenlemesini kullandı.

Nature Bitotechnology isimli derginin yayınladığı araştırmaya göre, bilim insanları gen değiştirme teknolojisini kullanarak dişi sivrisineklerin üremesini engellemeyi başardı.

Araştırmacılar, normal 450 sivrisineğin arasına genetiğini değiştirilmiş 150 sivrisinek karıştırdı. Bir sonraki nesildeki sivrisinekler hem erkek hem dişi karakteristiği gösterdi ve üreme kabiliyetini kaybetti. Böylelikle laboratuvardaki Anopheles Gambiae türündeki sivrisinekler kendiliğinden 7-11 nesil içinde tamamen tükendi.

Çalışmayı yürüten Andrea Cristiani bu yeni yöntemle özellikle Sahra Çölü'nün güneyinde bulunan ve milyonların ölümüne sebep olan sivrisineklerin yok edilebileceğini ileri sürüyor.

Ancak Cristiani'ye göre, 10 yıldan önce bu tür deneylerin gerçek ortamda yapılmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

ŞİMDİLİK SİVRİSİNEKLERİN TÜRÜNE SON VERİLMİYOR

Dünyada 3 bin 500'den fazla isimlendirilmiş sivrisinek türü var. Bunlardan sadece iki yüz kadarı insanları sokuyor ve dolayısıyla hastalık taşıma özelliğine sahip. Hemen hemen her kıtada ve koşulda yaşayabilen bu canlı türü 100 milyon yıldır değişime ayak uyduruyor.

Milyonlarca insanın ölümüne sebep oldukları için tehlikeli olan sivrisinek türlerinin yok edilmesinin uzun vadede ekosistemde nasıl bir zarara sebep olabileceği bilinmediği için bilim insanları başka çözüm arayışında.

PARTNERYüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı! Yüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı!
Erdoğan Merkel'den Can Dündar'ın iadesini istediErdoğan Merkel'den Can Dündar'ın iadesini istedi
O ülkede artık zina suç değil!O ülkede artık zina suç değil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek ingiltere bilim insanları buluş tarih sahnesi sıtma tür kontrolü

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

O ülkede artık zina suç değil!

O ülkede artık zina suç değil!

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.