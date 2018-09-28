Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

Ancak Cristiani'ye göre, 10 yıldan önce bu tür deneylerin gerçek ortamda yapılmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Çalışmayı yürüten Andrea Cristiani bu yeni yöntemle özellikle Sahra Çölü'nün güneyinde bulunan ve milyonların ölümüne sebep olan sivrisineklerin yok edilebileceğini ileri sürüyor.

Araştırmacılar, normal 450 sivrisineğin arasına genetiğini değiştirilmiş 150 sivrisinek karıştırdı. Bir sonraki nesildeki sivrisinekler hem erkek hem dişi karakteristiği gösterdi ve üreme kabiliyetini kaybetti. Böylelikle laboratuvardaki Anopheles Gambiae türündeki sivrisinekler kendiliğinden 7-11 nesil içinde tamamen tükendi.

Dünyada 3 bin 500'den fazla isimlendirilmiş sivrisinek türü var. Bunlardan sadece iki yüz kadarı insanları sokuyor ve dolayısıyla hastalık taşıma özelliğine sahip. Hemen hemen her kıtada ve koşulda yaşayabilen bu canlı türü 100 milyon yıldır değişime ayak uyduruyor.

Milyonlarca insanın ölümüne sebep oldukları için tehlikeli olan sivrisinek türlerinin yok edilmesinin uzun vadede ekosistemde nasıl bir zarara sebep olabileceği bilinmediği için bilim insanları başka çözüm arayışında.

