BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD, bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edip sözde 3 yöneticisinin başına 12 milyon dolar ödül koyarken öbür taraftan aynı PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG ile işbirliğine devam ediyor. Bu büyük bir aldatmaca ve kandırmacadır." dedi.

Destici, Kayseri Pusatlı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, teröre karşı verilen mücadeleye toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, mazlum coğrafyalarda yaşayan herkese sahip çıktığını belirten Destici, "Türk ve İslam dünyasının, Müslümanların düşmanları karşısında dimdik durabilen yegane ülke Türkiye ve bu Müslüman Türk milletidir. Onun için bu milleti başka milletlerle kıyaslamak, başka milletlerin hassasiyetleriyle değerlendirmek büyük eksiklik olur." diye konuştu.

Destici, ABD'nin 3 PKK'lı teröristin başına ödül koymasına değinerek "ABD, bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edip sözde 3 yöneticisinin başına 12 milyon dolar ödül koyarken öbür taraftan aynı PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG ile işbirliğine devam ediyor. Bu büyük bir aldatmaca ve kandırmacadır." ifadelerini kullandı.