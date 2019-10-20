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"Bu büyük ülkeyi sahiplenmenin bedeli olduğu inancındayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "(Barış Pınarı Harekatı) Bu büyük ülkeyi sahiplenmenin de bir bedeli olduğu inancındayız. Milyonları şehit vermiş bir millet olarak daha nicelerini de şehit vermeyi göze almadan bu coğrafyada varlığımızın olmayacağının bilinci içerisindeyiz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Temenni ederiz ki, bir askerimizin daha burnu kanamasın ama bu büyük ülkeyi sahiplenmenin de bir bedeli olduğu inancındayız. Milyonları şehit vermiş bir millet olarak daha nicelerini de şehit vermeyi göze almadan bu coğrafyada varlığımızın olmayacağının bilinci içerisindeyiz." dedi.

Uysal, partisinin Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Bugün yüreklerimiz bir vuruyor, bunun bilinci içerisindeyiz. Herkes, bugün milletimizin evlatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, bu ülkede marjinal birtakım unsurlar dışında, zaten duacısıdır. Bunun dışında farklı bir düşünceyi düşünebilme imkanımız yok. Elbette aklımızla yürümek, siyaset üretmek, Türkiye'nin bütün milli güç unsurlarını sahada ordumuzun arkasına koyabilmek mecburiyetindeyiz. Başta iç siyasi cephede, bu birlikteliğin büyük ölçüde oluştuğunu görüyor olmaktan dolayı mutluyum."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her daim başarılı olmasını dilediklerini vurgulayan Uysal, "Temenni ederiz ki, bir askerimizin daha burnu kanamasın ama bu büyük ülkeyi sahiplenmenin de bir bedeli olduğu inancındayız. Milyonları şehit vermiş bir millet olarak daha nicelerini de şehit vermeyi göze almadan bu coğrafyada varlığımızın olmayacağının bilinci içerisindeyiz. Türkiye'nin inşallah bütün bu olumsuzluklara rağmen yarınlarının aydınlık olduğu inancındayım. Biz de bu büyük mücadele içerisinde inşallah daha fazlasıyla milletimize hizmet etme imkanını buluruz." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut il başkanı İsmail Ergül, yeniden göreve getirildi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

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