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Bu çalıştay bebeklere özel

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de okuma alışkanlığını erken çocukluk döneminde kazandırarak, okuma kültürünü geliştirmek üzere konunun uzmanları, bebekler için bir araya gelecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak ve eğitim modelleri, kurumlar arası iş birliği, materyal seçimi ile aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele almak üzere “Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı” düzenleyecek.Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 7-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek çalıştayda bebeklerin erken yaşta kitapla tanışmaları ve ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlayacak öneriler masaya yatırılacak.Karabük Valisi Fuat Gürel, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Türkiye’de okuma alışkanlığını erken çocukluk döneminde kazandırarak, okuma kültürünü geliştirmek üzere konunun uzmanları, bebekler için bir araya gelecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak ve eğitim modelleri, kurumlar arası iş birliği, materyal seçimi ile aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele almak üzere “Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı” düzenleyecek.
Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 7-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek çalıştayda bebeklerin erken yaşta kitapla tanışmaları ve ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlayacak öneriler masaya yatırılacak.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın katılımıyla Safranbolu Hilton Garden Inn Otel’de açılışı yapılacak olan çalıştay, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneciler ve konunun uzmanlarıyla birlikte düzenlenecek.

Miniklere özel bu mekanların sayısı artacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz hafta Tokat’ta Türkiye’nin ilk müstakil bebek kütüphanesini hizmete sunmuştu.
Türkiye’deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırma çalışmaları sürdüren bakanlık, bebek ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeyi, çekirdekten yetişen bir kütüphane bilinci oluşturmayı hedefliyor.
Bebek kütüphanelerinde, halk kütüphanelerinin koleksiyonundaki, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar gibi materyaller sayesinde 0-3 yaş aralığındaki bebek ve çocuklara ulaşıyor.
Çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin de düzenlendiği miniklere özel bu mekanlarda sunulan okul öncesi ve okul çağı çocuklara yönelik faaliyetler ile çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlanarak, bilgi düzeyleri artırılıyor.

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