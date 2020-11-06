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Bu cami çivi kullanılmadan inşa edildi! Tarihe meydan okuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 11:29 | Son Güncelleme

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, 8 asırdır ayakta duruyor. 1200'lü yıllarda çivi kullanılmadan inşa edilen caminin ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyindeki oyma tekniği ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sulusaray ilçesi Malum Seyit Mahallesi'nde bulunan Malum Seyit Camisi, 13'üncü yüzyılda yapılan camiler arasında yer alıyor. Selçuklu eseri olan ve çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine oyma tekniğiyle, duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülen cami, mimari yapısıyla ilgi görüyor. Ahşap tavanlı ve kubbeli, dikdörtgen planlı cami, 8 asırdır hizmet veriyor.

'TÜRKİYE'DEKİ 3 CAMİDEN BİRİ'

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, "Yapımının Selçuklu ya da Danişmentliler dönemine rastladığı tahmin edilmektedir. Camimiz 8 asırdır kullanılmaktadır. Camimizde çandı denilen bir teknik kullanılmıştır. Burada hiçbir şekilde çivi kullanılmamış, geçme ahşaplar kullanılarak yapılmıştır. Dikdörtgen şeklinde ve ahşap kubbe özelliğine sahiptir. Türkiye de bu şekilde inşa edilen 3 camiden birisidir. Camimizin 1940 yılında çatısı restore edilmiş, 1970 ve 2006 yıllarında restorasyon geçirmiştir. Şu anda da cemaat tarafından kullanılmaktadır" dedi.

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'ÖĞRENCİLER TEZ İÇİN CAMİYİ ZİYARET EDİYOR'

28 yıldır Malum Seyit Camisi'nde imamlık yapan Salim Özdemir ise, "Konya Selçuk Üniversitesi'nden hocalar geldi, araştırma yaptı. Araştırmalarına göre, beşik sırtı modeli ile yapılan Türkiye'de 3 camiden biri olduğunu kendileri bizlere söylediler. Camimize ilgi çok iyi. Tokat'tan da gelenler var. Özelikle Almanya, Fransa'dan ve ülkemizdeki değişik üniversitelerden öğrenciler tez için camimizi ziyaret ediyorlar" diye konuştu.

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İHA

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