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Bu cami muhtardan satılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Uğurlu mahalle muhtarı Mustafa Kurt, mahallelerinde 15 yıldır inşaatı süren ama bir türlü tamamlanamayan camiyi 15 milyon TL’ye satılığa çıkardı.Mahalle muhtarı Mustafa Kurt, bu kararı almasına neden olarak yapımı süren camiye gerekli maddi yardımın gelmemesi olarak gösterdi.Trabzon Büyükşehir olmadan önce merkeze bağlı bir köy olduklarını ve 15 yıl önce bu camiyi yapmak için yola çıkıldığını kaydeden Kurt, “15 yıl önce eski bir camimiz vardı onu yıktık.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Uğurlu mahalle muhtarı Mustafa Kurt, mahallelerinde 15 yıldır inşaatı süren ama bir türlü tamamlanamayan camiyi 15 milyon TL’ye satılığa çıkardı.
Mahalle muhtarı Mustafa Kurt, bu kararı almasına neden olarak yapımı süren camiye gerekli maddi yardımın gelmemesi olarak gösterdi.
Trabzon Büyükşehir olmadan önce merkeze bağlı bir köy olduklarını ve 15 yıl önce bu camiyi yapmak için yola çıkıldığını kaydeden Kurt, “15 yıl önce eski bir camimiz vardı onu yıktık. Yenisini yapmak istedik. Bizim fabrikamız yok ki camiyi yapıp hemen bitirelim. Cami 600 metrekareye kuruldu. 2 bin kişilik bir cami planladık. 15 yılda bir camiyi bitiremedim. Yalvarıyoruz ki bizlere yardım edin. Bugüne kadar 5 milyon TL camiye harcama yapıldı. Yüzde 45’ini ancak tamamlayabildik. Bundan sonrası için 2 milyon TL’ye ihtiyacımız var. Bize 2 milyon verseler işimizi görür. Başka para istemiyoruz” dedi.
“Siyasiler her seçim zamanı geliyor, söz veriyor ama kimse söz verilen yardımı yapmıyor” diyen muhtar Kurt “Şuan Trabzon’un Ortahisar ilçesi Moloz mevkiinde 100 milyon TL’ye yapılmakta olan bir cami ve külliye var. Bunun 2 milyonunu bize verseler biz bu camiyi yaptırırdık. 15 yıldır bu camimiz inşaat halinde. Komşu mahallelerde cenaze namazlarını bekliyoruz ki o camilerde para toplayalım. Taşıma su ile değirmen dönmüyor. Destek olanlar oluyor ama onlarda 200-300 lira destek veriyor. Aynı Suriyeliler gibi dileniyoruz. Büyüklerimizin bize yardım etmesini bekliyoruz. Camiyi satılığa çıkartıyorum dedim kimi yerden destek geldi kimi yerden köstek geldi. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Amacımız camimize destek almak. Şuana kadar devletten yardım alamadık. Müftü beye yalvarıyorum bir Cuma günü Uğurlu camimize para toplayalım diye. Kaşüstü’ne yapılan camiye her Cuma para toplanıyor. Bir günde bizim camiye toplasak diyoruz. Kubbenin acil olarak yapılması gerekiyor. Acil 660 bin TL’ye ihtiyacımız var. Bu camiye yardım toplamak için geçtiğimiz hafta Ankara’ya gittim. Herkes hesap numarası istiyor ancak verilen hesap numaralarına gelen bir para yok. Ben de bu camiyi bitirmeleri karşılığında bir hayırsevere 15 milyon TL’ye camiyi satılığa çıkardım. İnşallah bir alıcı çıkar da yaptırdıktan sonra ‘camiye dedemin, atamın ismini vermek istiyorum’ der. Bir tarafa Uğurlu bir tarafa onun ismini yazarız. İnşallah bu olur da siyasiler bundan utanır. 100 milyon TL’ye cami varsa bende 15 milyon TL’ye camiyi satılığa çıkartıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık

Bu cami muhtardan satılık
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