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Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Bir atın akciğerinin büyüklüğü ile sizi şaşkına çevirebileceğini hiç düşündünüz mü? Ya da goril eli ile insan elini karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo ortaya çıktığını?

Hazır olun! Sonuçlar düşündüğünüzden çok daha büyük çıkabilir. İşte boyutlarıyla sizi şaşırtacak canlı ve nesneler...

Bu nesneler boyutlarıyla hayrete düşürüyor

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Tamamen şişirilmiş bir at akciğeri.
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Dev deniz kaplumbağası.
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Mavi balina kalbi modeli.
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Dev Afrika salyangozu.
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Yetişkin bir vombat.
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Güneş'in içine kaç dünya sığar?
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Titanic ile günümüzde kullanılan modern yolcu gemisi.
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Kartal ile insan eli karşılaştırması.
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1.80 boyundaki bir adamla bir zamanlar yaşamış dünyanın en büyük kuşu Quetzalcoatlus Northropi modeli.
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Giza'nın büyük piramidi ile karşılaştırılan bir kadın.
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Bir geyik.
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Kambur balinayla poz veren dalgıç.
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Çakallara göre kurdun boyu.
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Trafik lambası.
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Ay, Satürn ile yer değişseydi...
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Trafik tabelaları yakından böyle görünüyor.
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Michaelangelo'nun Davut heykeli.
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Tuzlu su timsahı.
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Yüzüklerin Efendisi serisinde yakın çekim için kullanılan yüzüklerden biri.
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Goril eli.
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Dünyanın en büyük ağacı.
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Rüzgar türbini kanadı.
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Yaban domuzuyla yetişkin kurdun kafatası arasındaki fark.
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Los Angeles şehrine benzeyen bir kuyruklu yıldız.
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İnsan elinin yanındaki ayı pençeleri.
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1 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin dolar ile 100 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin doların kapladığı alan.
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40 bin voltluk yer altı kablosu.
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