Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!

Hazır olun! Sonuçlar düşündüğünüzden çok daha büyük çıkabilir. İşte boyutlarıyla sizi şaşırtacak canlı ve nesneler...

Bu nesneler boyutlarıyla hayrete düşürüyor

1 / 27 Tamamen şişirilmiş bir at akciğeri.

2 / 27 Dev deniz kaplumbağası.

3 / 27 Mavi balina kalbi modeli.

4 / 27 Dev Afrika salyangozu.

5 / 27 Yetişkin bir vombat.

6 / 27 Güneş'in içine kaç dünya sığar?

7 / 27 Titanic ile günümüzde kullanılan modern yolcu gemisi.

8 / 27 Kartal ile insan eli karşılaştırması.

9 / 27 1.80 boyundaki bir adamla bir zamanlar yaşamış dünyanın en büyük kuşu Quetzalcoatlus Northropi modeli.

10 / 27 Giza'nın büyük piramidi ile karşılaştırılan bir kadın.

11 / 27 Bir geyik.

12 / 27 Kambur balinayla poz veren dalgıç.

13 / 27 Çakallara göre kurdun boyu.

14 / 27 Trafik lambası.

15 / 27 Ay, Satürn ile yer değişseydi...

16 / 27 Trafik tabelaları yakından böyle görünüyor.

17 / 27 Michaelangelo'nun Davut heykeli.

18 / 27 Tuzlu su timsahı.

19 / 27 Yüzüklerin Efendisi serisinde yakın çekim için kullanılan yüzüklerden biri.

20 / 27 Goril eli.

21 / 27 Dünyanın en büyük ağacı.

22 / 27 Rüzgar türbini kanadı.

23 / 27 Yaban domuzuyla yetişkin kurdun kafatası arasındaki fark.

24 / 27 Los Angeles şehrine benzeyen bir kuyruklu yıldız.

25 / 27 İnsan elinin yanındaki ayı pençeleri.

26 / 27 1 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin dolar ile 100 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin doların kapladığı alan.