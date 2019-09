"Bu çanta hayat kurtarıyor"

Olası durumlarda yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin 72 saatlik ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlayan çantanın, deprem ya da afet öncesi hazırlanıp afetler sonrası kullanılması gerekiyor.

Afet sonrası evden çıkarken alınması gereken en önemli şeylerin başında afet çantasının geldiğini vurgulayan eğitmenler, söz konusu çantanın, 6 ay ya da yılda 1 kere yenilenmesi gerektiğini söylüyor.

Eğitmenler, hayat kurtarma niteliği taşıyan çantanın, evdeki çıkış kapısının yakınlarında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.

- Karslı: "Eğitim faaliyetlerini çok önemsiyoruz"

Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremden dolayı vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD Başkanlığı ve AFAD Müdürlüğü olarak afet zamanlarında afetlere yönelik, afet olmadığında ise her an afet olacakmış gibi eğitim çalışması yaptıklarını anlatan Karslı, "Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın yaptığı protokol çerçevesinde her ay bir tema işliyoruz. Bu kapsamda 1 ay boyunca tam donanımlı afet çantasını tanıtıyoruz." dedi.