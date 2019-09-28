"Bu çanta hayat kurtarıyor"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı ve yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin 72 saatlik ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlayan "Afet ve Acil Durum Çantası" konusunda vatandaşlara eğitim veriyor.

Kentteki AFAD görevlileri, deprem ve afet bilincine dikkati çekmek amacıyla deprem gibi afetler öncesi ev, iş yeri ve araçlarda hazır bulundurulması gereken ve ilk 72 saatte hayatta kalmak için önem taşıyan "Afet ve Acil Durum Çantası" hazırladı.

Görevliler bu çantalar ile, zaman zaman deprem ve afetler konusunda vatandaşlara ve çantaları götürdükleri okullarda öğrencilere afet eğitimi veriyor.

- Çantanın, deprem ya da afet öncesi hazırlanması gerekiyor

Okullara, hazırladıkları dev afet ve acil durum çantası ile giden ekipler, içinde su, bisküvi, konserve, radyo, sağlık çantası, düdük, fener, pil, diş macunu, yağmurluk, battaniye gibi yaşam malzemeleri, ilk yardım ve temel sağlık malzemeleri ile şeker, kalp, tansiyon hastalarının ilaçları bulunduğu çantayı tanıtıp deprem sonrası ihtiyaç duyulan malzemeler hakkında bilgiler aktarıyor.