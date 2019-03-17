Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bundan sonra şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde asla terör propagandasına, yandaşlığına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra devletimiz, güvenlik güçlerimiz, siyasetçilerimiz, yerel yöneticilerimiz her zaman sizin yanınızda olacak. Bu çapulculara asla fırsat vermeyecekler." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Varank, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Beşiri ve İkiköprü beldesinde partisinin seçim lokali açılışlarını gerçekleştirdi.

Varank, İkiköprü beldesindeki açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de yıllarca ayrımcılık politikalarının uygulandığını ve bu ayrımcılık politikalarını istismar edenlerin bu zeminin üstünde siyaset yapanlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke genelinde kardeşliği sağlamak için 2002 yılından bu yana çaba gösterdiğini vurgulayan Varank, "Türkiye'de kimsenin cesaret etmediği adımları Cumhurbaşkanımız büyük bir cesaretle attı. Ayrımcılık, ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarının altına aldı. Bu ülkede kardeşlik hukukunu tesis etti. Biz bunları yaparken maalesef istismar siyasetini sürdürmek isteyenler oldu. Birtakım fırsatçılar çıktı." şeklinde konuştu.